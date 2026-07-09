蘇巧慧稱毒油是台中製造商製程出問題 李四川競辦：你爸說推卸責任是混蛋

毒油事件延燒全國，對於前行政院長蘇貞昌昔日稱毒油問題中央政府要「負責任、拿出具體辦法」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今稱「是台中在地製造商製程出了問題」。李四川競選辦公室發言人吳亮賢今舉蘇巧慧父親蘇貞昌昔日發文表示：「巧慧，你爸當年說推卸責任是混蛋。」

吳亮賢指出，對於毒油流向全國各縣市，也造成新北市校園、餐廳受害，肩負源頭管理責任的中央政府責無旁貸，但身為立委的蘇巧慧，神隱多日不敢發言，也未基於立委職責向衛福部提出任何質詢，直到昨天才吐出一句「中央地方各自負責」，對比其父蘇貞昌昔日要中央政府「負責任、拿出具體辦法」，蘇巧慧的說法顯然未聽進爸爸的話。

對於外界質疑，蘇巧慧今回應「兩個事件不一樣」，甚至稱這一次事件「是台中在地製造商製程出了問題」；吳亮賢表示，蘇巧慧今天的說法直接不演了，從一開始的「神隱逃避」，變成「雙重標準」，最後再「甩鍋切割」，忽略中央政府源頭管理責任，也無視自己身為立委的監督職責，只想將責任甩給地方政府，作為轉移焦點的手段。

吳亮賢表示，12年前的毒油事件，蘇貞昌在臉書發文直指「推卸責任」的行為就是「混蛋」對比蘇巧慧今日的做法，實在令人不勝唏噓，昨天立法院衛環委員會召開衛福部專案報告，身為立委的蘇巧慧居然還缺席質詢、放棄為新北市民詢問真相的機會，期盼蘇巧慧不要忘記自己仍然身為立委、仍然坐領人民納稅錢，請回到立法院好好上班，扛起身為立委該有的基本責任。