快訊

獨／在野版未來帳戶主打「666」 普發撥補雙軌制、新生兒出生先領6萬元

強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 全台停班課最新資訊一覽

民眾黨布局金門基層戰場 「提名這2人」角逐鄉鎮民代表

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2026年地方選舉逼近，民眾黨中央委員會核定2026年直轄市及縣市民意代表提名名單，其中金門縣提名汪松威參選金城鎮民代表。圖／民眾黨金門縣黨部提供
2026年地方選舉逼近，民眾黨中央委員會核定2026年直轄市及縣市民意代表提名名單，其中金門縣提名汪松威參選金城鎮民代表。圖／民眾黨金門縣黨部提供

2026年地方選舉逼近，民眾黨中央委員會核定2026年直轄市及縣市民意代表提名名單，其中金門縣提名汪松威參選金城鎮民代表、翁明惠參選金寧鄉民代表，民眾黨投入金門基層選戰，擴大地方布局。

2026九合一選舉

民眾黨金門縣黨部表示，此次提名是深耕地方的重要一步，希望透過基層民意代表深入社區，協助民眾反映地方需求，處理陳情案件，建立更貼近鄉親的服務網絡。

民眾黨金門縣黨部指出，鄉鎮民代表是與民眾接觸最密切的第一線民意代表，舉凡社區建設、道路交通、環境衛生、長照照護、青年返鄉、弱勢關懷等民生議題，都需要有人持續傾聽、協調並追蹤改善，因此提名人選除投入選舉外，也將肩負地方服務工作。

民眾黨表示，近年在地方服務過程中，陸續接獲勞工權益、居留身分、交通運輸、醫療資源、社區建設等多項陳情案件，也有民眾反映生活中遭遇不公平待遇，顯示地方仍有不少民生問題有待解決，未來將持續協助民眾釐清訴求，並追蹤案件處理進度。

針對金門長期面臨的醫療量能不足、交通航班不穩、青年返鄉不易、產業轉型及觀光發展等課題，民眾黨表示，將從基層累積服務能量，協助提名人深入各村里，蒐集地方意見，提出具體政策主張，逐步建立完整的地方服務體系。

民眾黨在金門的發展，不會只停留在中央議題或選舉聲量，而是要一步一腳印，從鄉親最有感的民生問題做起；縣黨部表示，未來將持續以地方服務為主軸，鼓勵更多有意投入公共事務者參與基層政治，期盼透過此次提名，為金門地方政治帶來更多元的選擇，也作為民眾黨扎根地方的重要起點。

2026年地方選舉逼近，民眾黨金門縣黨部今天表示，將提名翁明惠參選金寧鄉民代表，擴大地方布局。圖／民眾黨金門縣黨部提供
2026年地方選舉逼近，民眾黨金門縣黨部今天表示，將提名翁明惠參選金寧鄉民代表，擴大地方布局。圖／民眾黨金門縣黨部提供

2026九合一選舉

延伸閱讀

【專家之眼】不能只選會選舉的人

【即時短評】天天數千人小三通赴陸 中央視而不見金門獨扛壓力

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

影／民進黨台南整軍完成！陳亭妃秀全新「妃」戰袍 扮母雞拚2026

相關新聞

彰化縣長三腳督綠營民調曝光 陳素月居首、近5成未表態選民勝負關鍵

彰化縣長選戰逐漸升溫，尤其邱建富退出民進黨參選形成「三腳督」後，對選情影響引起政壇關注。依綠營內部一份最新民調顯示，民進黨陳素月支持度是28%、國民黨魏平政11%、邱建富則是12%，陳素月大幅領先，不過，仍有約50%未表態，將是決定勝負的關鍵。

毒油案遭酸「你爸當年不是這樣說」 蘇巧慧：兩件事不同勿混為一談

中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨指「人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任把事情做好」，國民黨新北市長參選人李四川競辦昨喊話「你爸當年可不是這樣說的」質疑蘇巧慧言論雙標。蘇巧慧今天反擊，兩個事件不一樣，不要混為一談。

民眾黨布局金門基層戰場 「提名這2人」角逐鄉鎮民代表

2026年地方選舉逼近，民眾黨中央委員會核定2026年直轄市及縣市民意代表提名名單，其中金門縣提名汪松威參選金城鎮民代表、翁明惠參選金寧鄉民代表，民眾黨投入金門基層選戰，擴大地方布局。

推在野大聯盟！鄭麗文：延續嘉市執政 終結嘉縣綠色執政

國民黨主席鄭麗文今日出席嘉義縣市婦女菁英領袖成長營，她表示，嘉義縣長選舉要全力支持無黨籍參選人吳品叡，力拚翻盤、翻轉嘉義縣；嘉義市長選舉則要全力支持參選人張啓楷，延續現任市長黃敏惠的優質施政。嘉義選舉不是只應付或走過場，而是要讓嘉義縣終結長期停滯、讓嘉義市延續進步路線，展現在野合作共同為地方打拚的決心。

萬美玲護兒嗆「造謠就司法處理」 莊瑞雄：選票不是他們家的

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園市議員選戰，遭爆爭議。萬美玲今上廣播節目強調已經道歉，若還有網友造謠攻擊，就由司法處理。民進黨團幹事長莊瑞雄說，從萬美玲的回應裡看出來她是鐵了心，認為兒子最棒、就是要當選，尊重國民黨策略、萬美玲的決定，但選票不屬於萬美玲家的。

毒油風暴蘇巧慧神隱 藍營轟從水獺媽媽變成「鴕鳥媽」

全台致癌毒油風暴持續延燒。國民黨新北市議員汐金萬區參選人何元楷與板橋區參選人鄧凱勛今批評賴清德政府處理重大食安過程荒腔走板，要選新北市長的立委蘇巧慧卻選擇神隱，平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，遇到致癌油風暴立刻變成逃避現實的「鴕鳥媽媽」，形同出賣國人與學童的健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。