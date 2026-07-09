民眾黨布局金門基層戰場 「提名這2人」角逐鄉鎮民代表

2026年地方選舉逼近，民眾黨中央委員會核定2026年直轄市及縣市民意代表提名名單，其中金門縣提名汪松威參選金城鎮民代表、翁明惠參選金寧鄉民代表，民眾黨投入金門基層選戰，擴大地方布局。

民眾黨金門縣黨部表示，此次提名是深耕地方的重要一步，希望透過基層民意代表深入社區，協助民眾反映地方需求，處理陳情案件，建立更貼近鄉親的服務網絡。

民眾黨金門縣黨部指出，鄉鎮民代表是與民眾接觸最密切的第一線民意代表，舉凡社區建設、道路交通、環境衛生、長照照護、青年返鄉、弱勢關懷等民生議題，都需要有人持續傾聽、協調並追蹤改善，因此提名人選除投入選舉外，也將肩負地方服務工作。

民眾黨表示，近年在地方服務過程中，陸續接獲勞工權益、居留身分、交通運輸、醫療資源、社區建設等多項陳情案件，也有民眾反映生活中遭遇不公平待遇，顯示地方仍有不少民生問題有待解決，未來將持續協助民眾釐清訴求，並追蹤案件處理進度。

針對金門長期面臨的醫療量能不足、交通航班不穩、青年返鄉不易、產業轉型及觀光發展等課題，民眾黨表示，將從基層累積服務能量，協助提名人深入各村里，蒐集地方意見，提出具體政策主張，逐步建立完整的地方服務體系。

民眾黨在金門的發展，不會只停留在中央議題或選舉聲量，而是要一步一腳印，從鄉親最有感的民生問題做起；縣黨部表示，未來將持續以地方服務為主軸，鼓勵更多有意投入公共事務者參與基層政治，期盼透過此次提名，為金門地方政治帶來更多元的選擇，也作為民眾黨扎根地方的重要起點。