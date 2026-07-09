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彰化縣長三腳督綠營民調曝光 陳素月居首、近5成未表態選民勝負關鍵

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
彰化縣下屆縣長選舉，依綠營內部民調，民進黨陳素月支持度是28%、國民黨魏平政11%、邱建富則是12%，但中間選民將決定由誰入主彰化縣政府。聯合報系資料照
彰化縣下屆縣長選舉，依綠營內部民調，民進黨陳素月支持度是28%、國民黨魏平政11%、邱建富則是12%，但中間選民將決定由誰入主彰化縣政府。聯合報系資料照

彰化縣長選戰逐漸升溫，尤其邱建富退出民進黨參選形成「三腳督」後，對選情影響引起政壇關注。依綠營內部一份最新民調顯示，民進黨陳素月支持度是28%、國民黨魏平政11%、邱建富則是12%，陳素月大幅領先，不過，仍有約50%未表態，將是決定勝負的關鍵。

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地方政壇人士指出，依綠營這份內部民調，不分藍綠選民支持度，陳素月雖以28%大幅領先，還有待展現開拓性衝勢，魏平政11%與邱建富12%支持度相當，將隨著選戰進入白熱化，會有消長的空間。

在民調中，未表態選民占了近5成，大部分在北彰，為20到40歲，教育程度偏高，具大學以上學歷。呼應陳素月及魏平政的基本盤都在南彰化，中間選民占多數的北彰化，將是決勝關鍵。

民調並以本屆縣長投票取樣，泛藍選民中，魏平政只拿到40%，邱建富卻瓜分18%，甚至超越民進黨陳素月的15%；泛綠選民中，陳素月支持度65 %，凸顯綠營支持者凝聚力 ，不過邱建富仍瓜分了10%，魏平政只有2%，顯示邱建富的退黨參選，確實對藍綠傳統板塊都實質的鬆動效應，但藍營受侵蝕較多。

政壇指出，這份民調只是反映現況，越接近投票日，民調會隨著政經環境、參選人特質、資源投入、失誤率及政見訴求等因素而有變化，在選情選繃時，藍綠支持者各自歸隊，中間選民更是勝負關鍵，會有被邊緣化或棄保操作的空間，尤其過去縣市長選舉，未出現藍綠以外第三人選勝選例子，是邱建富的一大挑戰。

對於這份民調數據，陳素月認為，未表態的比例大多數應是中間選民，沒有特定政黨色彩，未來她會陸續提出政見和規劃，讓關鍵的中間選民更認識她，知道他們團隊的執行力和增加信任感，進而將選票投給她。

民調落後的魏平政則認為，未表態的比例絕大多數應是藍營支持者，而他才剛起步，待縣議員及鄉鎮長提露底定後，即陸續會合掛看板，並召開各鄉鎮小組長會議，透過政見發表及施政理念宣示，即會從谷底翻升。

邱建富則表示，不便對此民調表達意見，他每周都會提出重要政見，並以自身的執政經驗，爭取選民支持。

彰化縣下屆縣長選舉，目前已知3位參選人中，依民進黨內部民調，國民黨參選人前考紀會主委魏平政落後，但他強調，隨著腳步站穩，會從谷底翻升。記者劉明岩／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，目前已知3位參選人中，依民進黨內部民調，國民黨參選人前考紀會主委魏平政落後，但他強調，隨著腳步站穩，會從谷底翻升。記者劉明岩／攝影

彰化縣下屆縣長選舉，目前已知3位參選人中，依民進黨內部民調，退出民進黨參選的彰化市前市長邱建富居第二，邱建富強調他每周都會提出重要政見，並以自身的執政經驗，爭取選民支持。聯合報系資料照
彰化縣下屆縣長選舉，目前已知3位參選人中，依民進黨內部民調，退出民進黨參選的彰化市前市長邱建富居第二，邱建富強調他每周都會提出重要政見，並以自身的執政經驗，爭取選民支持。聯合報系資料照

彰化縣下屆縣長選舉，目前已知3位參選人中，依民進黨內部民調，民進黨參選人現任立委陳素月的支持度最高，她強調會再爭取更多中間選民的支持。記者黃仲裕／攝影
彰化縣下屆縣長選舉，目前已知3位參選人中，依民進黨內部民調，民進黨參選人現任立委陳素月的支持度最高，她強調會再爭取更多中間選民的支持。記者黃仲裕／攝影

陳素月 民調 邱建富 2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政

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