推在野大聯盟 鄭麗文：延續嘉市執政 終結嘉縣綠色執政

國民黨主席鄭麗文今日出席嘉義縣市婦女菁英領袖成長營，她表示，嘉義縣長選舉要全力支持無黨籍參選人吳品叡，力拚翻盤、翻轉嘉義縣；嘉義市長選舉則要全力支持參選人張啓楷，延續現任市長黃敏惠的優質施政。嘉義選舉不是只應付或走過場，而是要讓嘉義縣終結長期停滯、讓嘉義市延續進步路線，展現在野合作共同為地方打拚的決心。

今日嘉義縣市婦女菁英領袖成長營活動現場可見吳品叡、張啓楷，以及國民黨嘉義縣市地方幹部、民意代表與婦女幹部等皆到場參與，營造嘉義縣市在野合作、團結拚勝選的氣勢。

鄭麗文表示，過去十年，民進黨不留給在野黨任何一條活路，全面碾壓、團滅在野黨，國民黨很辛苦，民眾黨也沒有好到哪裡去，民眾黨前主席仍被司法追殺。國民黨是「吃苦當做吃補」，雖然很辛苦，仍然笑得很大聲，因為公理正義是站在國民黨這一邊。感謝婦女朋友對國民黨不離不棄、力挺到底，陪伴國民黨走過最艱難的十年，讓國民黨能夠愈走愈穩、愈走愈好。

談及嘉義選情，鄭麗文表示，嘉義縣是全台最艱難的地方，但國民黨「嘉義隊」仍堅定挺在這裡，繼續為嘉義縣打拚、服務。她呼籲大家團結支持國民黨所有提名的議員參選人，讓他們都能高票當選；同時也要全力支持吳品叡翻轉嘉義縣、支持張啓楷延續嘉義市好政績。

鄭麗文說，雖然嘉義縣長不是國民黨提名，但吳品叡勇敢站出來，對嘉義縣、對台灣民主都意義非凡。吳品叡年紀輕，但從政不是一天兩天，每一次選舉都是選真的，都是抱著必勝決心來選，這正是她過去能跌破大家眼鏡、選得很好的原因。不要用過去的眼光來評判現在與未來，嘉義縣總有改變的一天、翻轉的一天。

鄭麗文表示，吳品叡這次繼續以無黨籍身分參選，是台灣民主道路上重要的一步。嘉義縣不是民進黨的專利，在嘉義應該放下政黨招牌，不分顏色，只問嘉義縣要什麼，只問嘉義縣民需要什麼。

鄭麗文說，嘉義市同樣展現藍白合作精神，國民黨會全力支持張啓楷。如果讓民進黨「整碗捧去」，對台灣民主與地方發展都不是好事。所以不管嘉義縣或嘉義市，都應把黨派暫時放下，把嘉義放在中間、放在最重要的位置，不管顏色，只管嘉義，為嘉義拚一次。

鄭麗文批評，嘉義交通建設長期被忽視，大嘉義需要輕軌，但講了十幾年卻永遠沒有嘉義的份。民進黨長期執政的台南、高雄、屏東都有相關建設，唯獨跳過嘉義，同樣都是民進黨長期執政，台南要照顧，高雄要照顧，屏東要照顧，為何唯獨嘉義沒有？籲嘉義人眼睛要睜開，不要繼續被唬弄，否則嘉義縣會愈來愈脫隊、愈來愈落後。

鄭麗文表示，選舉其實沒有那麼困難，選民要看清楚，什麼人真正腳踏實地，什麼人認真把縣民需要放在第一位；也要看清楚什麼人只聽「頂頭的」，沒有照顧底下的人民。嘉義縣民要覺醒，選票才真正決定未來；只要嘉義縣翻轉，不只全台灣，連全世界都會看到。

鄭麗文強調，不要小看吳品叡，也不要小看嘉義縣。嘉義縣20多年沒有翻轉，人生沒有幾個20幾年；如今有一位這麼勇敢、認真、抱著必贏決心的參選人，願意上山下海、到處請益，這種精神、勇氣與決心，就是大家願意全力力挺、大力支持的原因。她還會再來嘉義縣，不會只來這一次，嘉義縣市這次選舉非常重要。