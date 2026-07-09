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毒油案遭酸「你爸當年不是這樣說」 蘇巧慧：兩件事不同勿混為一談

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天參加台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮。記者游明煌／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天參加台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮。記者游明煌／攝影

中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨指「人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任把事情做好」，國民黨新北市長參選人李四川競辦昨喊話「你爸當年可不是這樣說的」質疑蘇巧慧言論雙標。蘇巧慧今天反擊，兩個事件不一樣，不要混為一談。

2026九合一選舉

李四川競選辦公室發言人郭音蘭昨指出，地方政府已第一時間啟動查察及應變，但執政黨立委蘇巧慧卻盲目政治護航，且喊話「你爸當年可不是這樣說的」質疑蘇巧慧言論雙標。

郭音蘭表示，對於近日毒油事件，蘇巧慧已神隱數日，昨天終於回應卻只會用「中央和地方各自負責」這種空洞的政治語言來敷衍大眾，但回顧民國103年，蘇巧慧的父親蘇貞昌在臉書貼文中，重砲抨擊當時的馬政府，痛批「總統要做的不是呼籲全民抵制黑心廠商，負責任的主政者要拿出具體辦法來解決問題，讓人民吃的安心。」

蘇巧慧今天參加台大醫院金山分院「長照暨醫療綜合大樓」動土典禮受訪回應，她說，這兩個事件其實是不一樣的。當年的黑心油事件，其實是不肖廠商利用國外進口飼料油混充食用油，這樣子的惡劣行為。所以從進口管制，一直到流向調查，當然都是屬於中央的責任比較多。

蘇巧慧表示，這一次的事件是台中在地的製造商，在製程出了問題，所以中央和地方，當然都應該在不同的層面，要負起各自的責任。她的立場很清楚，從地方的稽查，一直到中央重新擬定流向通報機制，都應該要來全面通盤檢討。

蘇巧慧說，民眾真的是希望看到中央和地方，能夠各自在不同的層面上負起責任，大家一起合作，才能守護國人的健康。

蘇巧慧 駢芘超標 李四川 蘇貞昌 2026九合一選舉 台北市選舉

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