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萬美玲護兒嗆「造謠就司法處理」 莊瑞雄：選票不是他們家的

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者曾吉松／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄。記者曾吉松／攝影

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入桃園市議員選戰，遭爆爭議。萬美玲今上廣播節目強調已經道歉，若還有網友造謠攻擊，就由司法處理。民進黨團幹事長莊瑞雄說，從萬美玲的回應裡看出來她是鐵了心，認為兒子最棒、就是要當選，尊重國民黨策略、萬美玲的決定，但選票不屬於萬美玲家的。

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莊瑞雄今出席黨團輿情記者會，被問及佀廣洋爭議，萬美玲強調已整理相關事證，若針對不實抹黑來提告。莊瑞雄表示，當母親的都很辛苦，她可能認為要用司法解決，民進黨團尊重政治人物的風險處理，每個人選擇都會有所不同，但這樣的處理方式，是否能止血？要看後續發展以及市民、民眾買不買單。

莊瑞雄說，這題是國民黨內部的風暴，民進黨在桃園有自己的提名。議員選舉是多席次，不管國民黨提名誰，民進黨一定去應戰，衝擊較大的反而是國民黨內部，其支持者群裡會有選票瓜分效應。萬美玲身為國會議員，在地方能量較強，並栽培自己的小孩在政壇上發展、接棒。

莊瑞雄指出，從萬美玲的回應裡看出來她是鐵了心，她認為兒子就是要當選，她現在就認為是兒子是最棒的，「其他的候選人算什麼？」外界批評萬美玲也沒有放在眼裡。但最主要還是桃園市民，一點一滴都會接受市民檢驗，黨團尊重國民黨策略，尊重萬美玲他們家的決定，但是選票不屬於萬美玲家的。

萬美玲 莊瑞雄 佀廣洋 2026九合一選舉 桃園市選舉

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