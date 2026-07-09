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毒油風暴蘇巧慧神隱 藍營轟從水獺媽媽變成「鴕鳥媽」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市議員參選人何元楷（圖左）與鄧凱勛（右)）評要選新北市長的立委蘇巧慧平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，遇到致癌油風暴立刻變成逃避現實的「鴕鳥媽媽」。圖／國民黨新北市議員參選人何元楷辦公室提供
國民黨新北市議員參選人何元楷（圖左）與鄧凱勛（右)）評要選新北市長的立委蘇巧慧平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，遇到致癌油風暴立刻變成逃避現實的「鴕鳥媽媽」。圖／國民黨新北市議員參選人何元楷辦公室提供

全台致癌毒油風暴持續延燒。國民黨新北市議員汐金萬區參選人何元楷與板橋區參選人鄧凱勛今批評賴清德政府處理重大食安過程荒腔走板，要選新北市長的立委蘇巧慧卻選擇神隱，平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，遇到致癌油風暴立刻變成逃避現實的「鴕鳥媽媽」，形同出賣國人與學童的健康。

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何元楷表示，這次致癌油事件撕開賴政府執政無能的國王新衣，完全暴露其「慢、瞞、亂」的顢頇本質。中央食藥署早在6月底就接獲相關通報，但賴清德總統與行政院長卓榮泰卻隱瞞整整一周才向國人說明，第一時間中央甚至放任致癌油在市面上流通，未要求全面下架。

何元楷說，衛福部長石崇良已親口證實早在7月3日就已向行政院長卓榮泰報告「只下架第一層油品」的處理方式，面對致癌油流入市面甚至校園，卓榮泰的指示竟然只有「應再考慮」，這就是帶頭欺瞞人民，不顧國民食安。

何元楷說，蘇巧慧過去聲稱「為學童的食品安全把關一直是他的心願」。但是現在仍是立法委員的蘇巧慧，面對致癌油事件，她卻是選擇輕輕帶過，選擇當鴕鳥，不去監督中央政府的缺失，不顧學童的食安。可見過去的水獺媽媽已經不見了，現在已經變成了逃避現實的「鴕鳥媽媽」。

鄧凱勛也指，毒油案已延燒成如此，立法委員本應強力監督，蘇巧慧平常遇到政治攻防，聲量很大，遇到真正攸關人民健康的食安問題，卻安靜得不得了，到底要裝沒事到什麼時候？更荒謬的是，賴清德總統跑去寵物用品展吃寵物肉乾，蘇巧慧是否該去提醒賴清德，不要再忙著吃寵物食品，先多關心一下人民的食安健康？

鄧凱勛說，他要請問蘇巧慧，如果連食安問題都不敢監督，如果連提醒賴清德都不敢，那新北市民憑什麼相信未來妳會站在市民這邊？

國民黨新北市議員參選人何元楷(圖左)與鄧凱勛(右)批評要選新北市長的立委蘇巧慧平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，遇到致癌油風暴立刻變成逃避現實的「鴕鳥媽媽」。圖／國民黨新北市議員參選人何元楷辦公室提供
國民黨新北市議員參選人何元楷(圖左)與鄧凱勛(右)批評要選新北市長的立委蘇巧慧平時自詡為守護孩子的「水獺媽媽」，遇到致癌油風暴立刻變成逃避現實的「鴕鳥媽媽」。圖／國民黨新北市議員參選人何元楷辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 卓榮泰 食安 致癌沙拉油

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