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吳淑瑾赴高雄凝聚澎湖鄉親 合體黃捷喊拔擢年輕人

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委黃捷與代表民進黨參選澎湖縣長的吳淑瑾同框合影。圖／截自吳淑瑾臉書
立委黃捷與代表民進黨參選澎湖縣長的吳淑瑾同框合影。圖／截自吳淑瑾臉書

獲民進黨徵召參選澎湖縣長的澎湖縣長陳光復夫人吳淑瑾，近日馬不停蹄展開走訪行程，由於高雄有不少澎湖移民，她這兩天除了前往醫院探望陳光復，並與眾多「旅高」的澎湖鄉親會面，還與立委黃捷同框合體，向綠營旅外鄉親發出投票動員令。

2026九合一選舉

吳淑瑾在聚會中不僅與鄉親分享澎湖特有的「三點水精神」，更在支持者引薦下，與被譽為「鄉民女神」的立委黃捷同框合體，黃捷當場高喊「一定勝選」，為其選戰注入強心針，吳淑瑾也因此向旅外澎湖鄉親呼籲「1128回家投票」團結守護台灣與澎湖。

吳淑瑾指出，自從正式被徵召參選澎湖縣長後便四處走訪拜會、傾聽基層聲音，這兩天到高雄，遇到了許多在台灣本島打拚、求學的旅高澎湖鄉親，鄉親們熱情的鼓勵讓她深受感動。

她感性地說，與鄉親彼此分享了澎湖人特有的「三點水精神」，這種強韌的生命力與打拚精神，正是讓旅外鄉親在不同地方發光發熱的原動力。

面對未來的選戰與國家局勢，吳淑瑾也展現守護家鄉的決心，她強調「不論走得多遠，故鄉永遠需要大家一起守護」尤其在面對境外勢力威脅的當下，真的需要大家團結一致來守護澎湖、守護台灣。

吳淑瑾也透露，她與黃捷見面時，黃捷一看到她就立刻送上大大的溫暖，令她表示，看到年輕有為的黃捷委員，讓她對自己有了深刻的期許，承諾日後若順利當選，未來在縣府體制中一定要大力拔擢年輕人，讓活潑、有創意的年輕世代能夠被看見、被重用，為澎湖的地方政治與建設注入更多創新思維。

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