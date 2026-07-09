蘇巧慧缺席衛福部專案報告 李四川競辦狠嗆「有沒有在上班？」

中聯油脂的毒油案延燒，昨天立法院衛環委員會由衛福部專案報告，李四川競選辦公室主任江怡臻今在臉書發文指，這攸關全國食安徹查真相的關鍵時刻，身為新北市立委的蘇巧慧居然放棄質詢監督，「不幫新北市民把關，妳到底有沒有在上班？」

江怡臻表示，毒油案現在案情有驚人發展，衛福部長石崇良坦承，當初毒油案之所以無法明快處理、甚至引發蓋牌爭議，就是因為行政院長卓榮泰在上周五指示「應該要再考慮」，才導致決策一變再變，讓有毒油品多留在市面上，多流向超商與食品大廠好幾天。

江怡臻說，卓榮泰的暗黑角色已經完全浮現，行政院疑似政治介入、延誤民生食安的證據就擺在眼前，但蘇巧慧身為立法委員，職責就是監督行政院、揪出決策黑幕，結果面對同黨的卓榮泰院長涉入蓋牌風波，卻選擇噤聲，神隱，甚至連專案報告都不去參加，這難道不是在包庇自己人？這難道不是拿新北市民的健康當作政治陪葬品？

江怡臻說表示，她要奉勸蘇巧慧還是現任的立法委員，連中央食安危機都不願意好好盡本分去監督的立委，有什麼資格談照顧市民？有什麼資格奢談治理新北市？連自己的本職都不承擔，還喊什麼中央地方一起承擔？