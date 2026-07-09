影／民進黨台南整軍完成！陳亭妃秀全新「妃」戰袍 扮母雞拚2026

民進黨台南市團隊整軍完成，台南市長提名人、立委陳亭妃今天首度公開競選團隊新戰袍及共同識別，宣示將扮演「母雞」角色，攜手議員團隊迎戰2026年選舉，陳亭妃表示，大家應該已經在她的路口看板、旗幟上看到這個標誌，未來這也將成為團隊共同識別，所有議員夥伴都會使用，全力拚贏選舉。

陳亭妃說，新識別以「妃」的意象結合「女」字元素設計，8年前爭取提名是訴求台南自己的女兒，這次希望台南400年第一位女性市長，代表一定要承擔這個責任，由陳亭妃來接棒，也代表市政「一棒接一棒」的精神，個個是強棒，從前市長賴清德、現任市長黃偉哲，到未來的接棒者，都能延續市政建設，「希望在台南400年，由女性市長接棒」。

陳亭妃表示，新戰袍已完成製作，所有議員夥伴都已拿到，不一定要求大家在每個場合都穿著，但這就是團隊共同的標誌。

她說，這次設計刻意把代表自己的縮到最小，希望凸顯每位議員候選人的主體性，所有議員夥伴，都能展現各自在地方經營的特色；在加上她對台南未來的願景結合，希望發揮「1加1大於2」的效果。

陳亭妃表示，預計7月20日前後安排與議員團隊拍攝競選合照，目前仍在協調時程。她說，自己的形象照已提供給所有議員運用，不論採共同拍攝或後製合成，都尊重議員意願，「最重要的是目標一致」。

陳亭妃最後表示，民進黨已完成整備，接下來就是全力投入選戰，希望與議員團隊共同努力，「2026要贏，2028也要繼續贏」。

陳亭妃和立委林俊憲在初選期間競爭激烈，黨籍市議員也分成兩派，據指出，在挺憲派副議長林志展當選民進黨台南市黨部主委後，已全面整合，先前已邀集陳亭妃和議員提名人共同開會，除了共同的戰袍外，未來會有共同造勢，台南隊整軍完成，全力拚選戰。

民進黨台南市長提名人陳亭妃路口競選看板，主打接棒及台南第一女市長。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長提名人、立委陳亭妃今天出席小黃公車啟用活動，該選區四名民進黨籍市議員均同台。記者吳淑玲／攝影