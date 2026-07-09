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陳素月拋「周周乳果蛋」政見 免費營養午餐升級、每周加水果

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月提出「周周乳果蛋」免費營養午餐升級計畫，主張讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月提出「周周乳果蛋」免費營養午餐升級計畫，主張讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白。記者林敬家／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月近日陸續公布年底選舉政見，今天提出教育政策「周周乳果蛋」免費營養午餐升級計畫，主張讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白，且強調在地優先採購，提升營養午餐品質。

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陳素月指出，目前全國22縣市皆推動免費營養午餐，但未來不應只停留在「免費」，更應朝「營養升級」方向努力。她表示，現行營養午餐未固定提供水果，未來希望每周增加一次水果供應，鮮乳與雞蛋則維持現有供應，並要求食材採購以彰化在地產品優先。

陳素月表示，彰化是農業大縣，雞蛋、蔬菜、水果及鮮乳產量在全國占有重要地位，未來學童午餐應優先採購彰化生產的雞蛋、鮮乳及當季水果，縮短從農場到餐桌的距離，建立穩定的食材供應鏈，也支持在地農業發展。

針對近期中聯油品食安風波，陳素月指出，食安問題往往是在食品流向末端才被發現，應強化源頭管理，中央與地方需共同合作。她強調縣府應強化食品履歷公開平台，並定期公布檢驗結果，讓民眾與業者掌握食材安全資訊，確保學童飲食安全。

彰化餐盒食品公會理事長王渝凱表示，若將水果納入學生例行供應，有助提升學童營養，不過水果供應仍會受到季節影響，偶有短缺情況。他認為，若優先採用在地農產品，加上彰化首座「農產冷鏈物流中心」將落腳溪州，未來可協助食材採購與配送，降低運輸成本與碳足跡，也希望相關政策能持續推動，增加更多優質食材供應。

民進黨彰化縣長參選人陳素月近日陸續公布年底選舉政見，今天提出教育政策「周周乳果蛋」免費營養午餐升級計畫，主張讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月近日陸續公布年底選舉政見，今天提出教育政策「周周乳果蛋」免費營養午餐升級計畫，主張讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉 陳素月 彰化縣選舉

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