快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿初選民調結果 黃盈淇宣布退民進黨、掛無黨參選楊梅議員

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
黃盈淇近期在地方已掛上「不分黨派，在地發聲」的看板。記者江婉儀／攝影
黃盈淇近期在地方已掛上「不分黨派，在地發聲」的看板。記者江婉儀／攝影

2026大選將登場，桃園市楊梅區形成7搶4局面，民進黨推派老將鄭淑方、新人項柏翰，同是新人的黃盈淇落馬。黃盈淇今表示，日前已遞交退黨申請，要用無黨籍身分參選議員選到底。

2026九合一選舉

目前競選連任包含國民黨現任議員周玉琴、新人古振豐，民進黨現任議員鄭淑方、項柏翰、無黨籍力拚8連霸的議員李家興和黃盈淇、劉定唐共7人，黃盈淇近期在地方已掛上「不分黨派，在地發聲」的看板。

黃盈淇受訪表示，在電話民調當天有3家民調公司在執行，原本顯示數據是她大贏，隔天公布結果卻是大輸，民眾不表態政黨立場數據偏高，甚至有支持者跟她反映，電話民調過程有問題，提到「唯一支持黃盈淇」，電話就莫名結束，她提出複查，卻只拿到複製檔，希望看到完整過程卻無下文。

黃盈淇說，已於6月29日正完成退黨手續，在當里長期間，對於地方服務感觸頗深，從小就跟著父母參與民主活動，對於民主自由有著很深的體悟，民調初選雖然不如預期，但服務家鄉的心從未改變。正式以無黨籍身分投入2026桃園市楊梅區市議員選舉。

黃盈淇提出，未來若成功進入議會，將提「小黃公車」計畫，認為可仿效台中市模式，補足桃小巴及公車不足之處，讓偏遠、產業道路上的民眾等，可以事先預約，讓外出交通更順暢。

被問及是否會與民眾黨或是其他小黨合作，黃盈淇態度保守，僅說民進黨的理念跟初衷還是好的。

黃盈淇今表示，日前已遞交退黨申請，要用無黨籍身分參選議員選到底。記者江婉儀／攝影
黃盈淇今表示，日前已遞交退黨申請，要用無黨籍身分參選議員選到底。記者江婉儀／攝影

2026九合一選舉

延伸閱讀

獨／阻「鄭英耀們」輔選亂象 翁曉玲拋20日排審政務人員法

國民黨行動中常會移師澎湖 鄭麗文轟中央苦毒、欺負澎湖人

美期刊公布台灣人對美中日好感度民調！專家示警1隱憂

【重磅快評】搶新北、卡桃園 民進黨拿不出像樣步數？

相關新聞

蕭夙玲披親民黨戰袍戰新莊區議員 藍營分裂添選情變數

日前投入國民黨新北市議員新莊選區初選失利的蕭夙玲，今天宣布接受親民黨徵召，代表親民黨投入新北市議員選舉。她表示，將懷抱感恩、謙卑的心持續深耕地方，關注國家電影文化中心、環境改善及青年發展等議題，以行動證明服務決心。

蘇巧慧缺席衛福部專案報告 李四川競辦嗆連立委都當不好還想當市長？

中聯油脂的毒油案延燒，昨天立法院衛環委員會由衛福部專案報告，李四川競選辦公室主任江怡臻今在臉書發文指，這攸關全國食安徹查真相的關鍵時刻，身為新北市立委的蘇巧慧居然放棄質詢監督，「不幫新北市民把關，妳到底有沒有在上班？」

影／民進黨台南整軍完成！陳亭妃秀全新「妃」戰袍 扮母雞拚2026

民進黨台南市團隊整軍完成，台南市長提名人、立委陳亭妃今天首度公開競選團隊新戰袍及共同識別，宣示將扮演「母雞」角色，攜手議員團隊迎戰2026年選舉，陳亭妃表示，大家應該已經在她的路口看板、旗幟上看到這個標誌，未來這也將成為團隊共同識別，所有議員夥伴都會使用，全力拚贏選舉。

陳素月拋「周周乳果蛋」政見 免費營養午餐升級、每周加水果

民進黨彰化縣長參選人陳素月近日陸續公布年底選舉政見，今天提出教育政策「周周乳果蛋」免費營養午餐升級計畫，主張讓中小學學童每周都能吃到鮮乳、水果及優質蛋白，且強調在地優先採購，提升營養午餐品質。

不滿初選民調結果 黃盈淇宣布退民進黨、掛無黨參選楊梅議員

2026大選將登場，桃園市楊梅區形成7搶4局面，民進黨推派老將鄭淑方、新人項柏翰，同是新人的黃盈淇落馬。黃盈淇今表示，日前已遞交退黨申請，要用無黨籍身分參選議員選到底。

巴威來襲蔣萬安盼「緊急調度」別發生 沈伯洋這樣評論

強颱巴威來襲，台北市長蔣萬安昨主持災害應變中心會議時，講出「不要給我發生任何緊急調度的情事。」民進黨北市長參選人沈伯洋今出席活動時受訪，他說，最重要的第一線防災人員很辛苦，而緊急調度事情本來市府權利，大家就要協力合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。