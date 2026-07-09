不滿初選民調結果 黃盈淇宣布退民進黨、掛無黨參選楊梅議員

2026大選將登場，桃園市楊梅區形成7搶4局面，民進黨推派老將鄭淑方、新人項柏翰，同是新人的黃盈淇落馬。黃盈淇今表示，日前已遞交退黨申請，要用無黨籍身分參選議員選到底。

目前競選連任包含國民黨現任議員周玉琴、新人古振豐，民進黨現任議員鄭淑方、項柏翰、無黨籍力拚8連霸的議員李家興和黃盈淇、劉定唐共7人，黃盈淇近期在地方已掛上「不分黨派，在地發聲」的看板。

黃盈淇受訪表示，在電話民調當天有3家民調公司在執行，原本顯示數據是她大贏，隔天公布結果卻是大輸，民眾不表態政黨立場數據偏高，甚至有支持者跟她反映，電話民調過程有問題，提到「唯一支持黃盈淇」，電話就莫名結束，她提出複查，卻只拿到複製檔，希望看到完整過程卻無下文。

黃盈淇說，已於6月29日正完成退黨手續，在當里長期間，對於地方服務感觸頗深，從小就跟著父母參與民主活動，對於民主自由有著很深的體悟，民調初選雖然不如預期，但服務家鄉的心從未改變。正式以無黨籍身分投入2026桃園市楊梅區市議員選舉。

黃盈淇提出，未來若成功進入議會，將提「小黃公車」計畫，認為可仿效台中市模式，補足桃小巴及公車不足之處，讓偏遠、產業道路上的民眾等，可以事先預約，讓外出交通更順暢。

被問及是否會與民眾黨或是其他小黨合作，黃盈淇態度保守，僅說民進黨的理念跟初衷還是好的。