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巴威來襲蔣萬安盼「緊急調度」別發生 沈伯洋這樣評論

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋今出席信民協會召開的聲援矢板明夫的記者會。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋今出席信民協會召開的聲援矢板明夫的記者會。記者邱書昱／攝影

強颱巴威來襲，台北市長蔣萬安昨主持災害應變中心會議時，講出「不要給我發生任何緊急調度的情事。」民進黨北市長參選人沈伯洋今出席活動時受訪，他說，最重要的第一線防災人員很辛苦，而緊急調度事情本來市府權利，大家就要協力合作。

2026九合一選舉

他也提醒，面對颱風來襲，首先要告訴民眾做好哪些準備，從市府中央的角度來看，各種水利設施要怎麼確認運作無虞、邊坡防治等。

他說，今天下午也會去之前發生積淹水的幾個點，確保之前有發生問題的地方有沒有處理好，那大家一起來防災，不分藍綠努力，撐過這次颱風。

此外，有關北市敦化北路昨發生天坑案件，沈伯洋說，北市天坑狀況愈來愈嚴重，2023年一直到現在有發生十幾起左右，當初北市府有說希望偵測系統，利用熱點把可能地方找出來，不管是什麼原因，熱點找出來防範，但看起來2023到現在，都是在發生以後，才知道有新的點，所以覺得可能等到這次防災後趕緊做總體檢，人民才會安心。

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