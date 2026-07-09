巴威來襲蔣萬安盼「緊急調度」別發生 沈伯洋這樣評論

強颱巴威來襲，台北市長蔣萬安昨主持災害應變中心會議時，講出「不要給我發生任何緊急調度的情事。」民進黨北市長參選人沈伯洋今出席活動時受訪，他說，最重要的第一線防災人員很辛苦，而緊急調度事情本來市府權利，大家就要協力合作。

他也提醒，面對颱風來襲，首先要告訴民眾做好哪些準備，從市府中央的角度來看，各種水利設施要怎麼確認運作無虞、邊坡防治等。

他說，今天下午也會去之前發生積淹水的幾個點，確保之前有發生問題的地方有沒有處理好，那大家一起來防災，不分藍綠努力，撐過這次颱風。

此外，有關北市敦化北路昨發生天坑案件，沈伯洋說，北市天坑狀況愈來愈嚴重，2023年一直到現在有發生十幾起左右，當初北市府有說希望偵測系統，利用熱點把可能地方找出來，不管是什麼原因，熱點找出來防範，但看起來2023到現在，都是在發生以後，才知道有新的點，所以覺得可能等到這次防災後趕緊做總體檢，人民才會安心。