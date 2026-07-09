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沈伯洋參選北市長後首同台 曹興誠曝沒幫忙輔選理由

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
信民協會今早召開聲援矢板明夫記者會，民進黨北市長參選人沈伯洋、聯電創辦人曹興誠等人皆出席。記者邱書昱／攝影
信民協會今早召開聲援矢板明夫記者會，民進黨北市長參選人沈伯洋、聯電創辦人曹興誠等人皆出席。記者邱書昱／攝影

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭中國大陸人士襲擊，信民協會今早召開聲援記者會，民進黨北市長參選人沈伯洋、聯電創辦人曹興誠等人皆出席，這也是兩人在投入選戰後首次同台。曹興誠也提到，這段時間沒有幫忙輔選，是民進黨說市長為地方選舉，講市政就好，不過他認為，台灣當前最重要議題是攸關生存死亡的統獨，沒有國家，市政也沒用。

2026九合一選舉

沈伯洋提到，中國對台灣法律戰已久，可以追溯到2024年，台灣海巡人員在追緝中國走私船時，想要審判台灣的海巡人員，「只要不合我意，要求海巡人員送審，就不承認海域。」中國經常藉由事件擴張法律管脅權，即使不同意也會把不同意當作理由，「做什麼都不對。」

他說，矢板明夫事件，國台辦跳出來說基於義憤，希望台灣當局什麼事都不要做，一個事件就有操作空間，如果追訴，就會將台灣執法人員放在黑名單內，「如此造成心理壓力，是不是之後遇到類似案件就不要辦？」這類的案例，包含國軍人員名單、柯文哲案的檢察官、法官，目的都是宣稱中國法律及於台灣。

沈伯洋說，那遇到這類狀況該怎麼做？就是誰配合中國情勢都不能寬貸，對於這類型的案件，不能只單純用傷害罪、原本的刑法不會有威嚇效果，他就曾在一年前提案，配合中國在地協力者藥以外患罪來處理。

另外，他強調要保護台灣的執法人員，行政端的陸委會已在處理。如同前面提到的海巡人員，第一線警察、檢察官要有機制被保護，就會很容易被中國不斷威脅。「要有機制去保護執法人員。」

曹興誠表示，去年11月就曾發臉書建議總統賴清德徵召沈伯洋，相隔半年民進黨在五月定案由沈參選，這段期間他都沒有幫忙助選，是因為民進黨說市長是地方選舉，講市政就好。但他認為，台灣當前最重要議題是攸關生存死亡的統獨，沒有國家，市政也沒用。

他說，今天矢板明夫事件就牽涉到民防問題，台北市長是台北市民的民房指揮官，面對中共暴力滲透、流氓手段之下，誰能保護自由安全，正是台北市長。反觀，台北市長蔣萬安在民進黨市議員簡舒培質詢，問到誰要消滅台灣中華民國，都不敢講中國大陸。

民進黨北市長參選人沈伯洋（右2）、聯電創辦人曹興誠（左）出席活動。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋（右2）、聯電創辦人曹興誠（左）出席活動。記者邱書昱／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 曹興誠 台北市選舉 矢板明夫 中國大陸

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