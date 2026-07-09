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蕭夙玲披親民黨戰袍戰新莊區議員 藍營分裂添選情變數

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蕭夙玲（中）今天宣布接受親民黨徵召，代表親民黨投入新北市議員選舉。記者葉德正／攝影
蕭夙玲（中）今天宣布接受親民黨徵召，代表親民黨投入新北市議員選舉。記者葉德正／攝影

日前投入國民黨新北市議員新莊選區初選失利的蕭夙玲，今天宣布接受親民黨徵召，代表親民黨投入新北市議員選舉。她表示，將懷抱感恩、謙卑的心持續深耕地方，關注國家電影文化中心、環境改善及青年發展等議題，以行動證明服務決心。

2026九合一選舉

今天宣布參選活動除有親民黨發言人胡文琦主持，還有不少在地里長現身力挺。蕭夙玲表示，自己在地方服務十多年，一路走來不斷學習、精進「做中學、學中做」，感謝地方鄉親一路支持，也感謝親民黨給予機會，一塊土地除了需要有人認真耕耘，更需要陽光、空氣與水，而鄉親就是滋養她的力量，讓地方成為一片良田。

她說，未來將持續深耕地方，與鄉親共同努力解決地方關心的民生議題，包括國家電影文化中心周邊發展、髒亂點改善及年輕世代發展等，也會珍惜親民黨提供的平台，即使上山的路顛簸，仍將排除萬難、全力以赴。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，蕭夙玲已提出退黨申請，予以尊重，但她既然參與黨內初選，且初選程序已經完成、勝負已定，再代表其他政黨投入選舉，民眾恐怕難以認同。他也駁斥外界質疑初選民調機制，強調各選區均依相同制度辦理，也設有驗票機制，一切合乎程序。

初選勝出的國民黨參選人王珮宇則表示，尊重蕭夙玲的決定，民主社會每個人都有參選的權利，自己仍將依照既定步調勤跑基層，並持續與新北市議員蔡健棠及新北市議長蔣根煌合作，推動大新莊地區各項政見。

新北市第三選區（新莊區）應選7席，國民黨提名議長蔣根煌、議員蔡健棠與里長王珮宇；民進黨提名現任議員翁震州、林秉宥與吳奕萱與陳岱吟；民眾黨提名現任議員陳世軒。

不過藍營出現分裂危機，出了蕭夙玲脫黨參選，還有國民黨籍前青工總會長陳茂嘉表態參選，為藍營選情增添變數。

地方人士分析，蕭夙玲長期經營新莊基層，在地方仍具有一定知名度與支持者，能否將個人基層實力轉化為選票，要持續觀察。

2026九合一選舉 新北市選舉 親民黨 國民黨

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