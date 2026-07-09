綠營桃園市長參選人黃世杰發文籲防颱 藍營議員詹江村眼尖揪BUG

巴威颱風來襲，民進黨桃園市長參選人黃世杰稍早在臉書發文，用6格圖說細心提醒民眾防颱，但國民黨桃園市議員詹江村眼尖發現不對勁，質疑傳達錯誤觀念，而黃也更新圖片，還留言回應「感謝網友提醒」。

黃世杰今晚9時許在臉書發文提醒民眾防颱，內容提到中央氣象署預報巴威颱風是25年來半徑最大的強颱，預計在周五晚間與周六白天最接近台灣，可能會為北部帶來強勁的風雨，並用圖說提醒民眾備妥防災物資，加固招牌、門窗、盆栽等懸掛物，提前清理雨水溝及排水管，並呼籲農民及早完成防颱準備，遇緊急狀況可撥打1999市民專線。

然而，詹江村發現黃世杰的圖說門窗是用膠帶固定，農民邊笑邊冒雨工作，只說內容越看越奇怪。他指出，內政部才剛引用建築研究所實測提醒，玻璃貼膠帶不但不能增加抗風能力，還可能因為應力集中，讓玻璃更容易破裂，呼籲民眾不要再相信這個老迷思，但黃卻提醒我們要在窗戶玻璃貼膠帶，「我們要相信內政部？還是要相信黃世杰」。

黃世杰稍早也更新貼文，換上沒有膠帶封門窗版本，並在留言處表示「感謝網友提醒」，並稱「如果想要加強玻璃門窗的抗風能力，建議使用符合標準的門窗框架跟玻璃，或是加裝防爆膜，可達成更佳的保護效果」。