新北市長選情 李四川提AI、無人機政策 蘇巧慧拋交通改善願景

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪新店寶高智慧園區提產業政策，允諾當市長後將以「ＡＩ科技廊帶」主軸拚經濟。民進黨參選人蘇巧慧簽署「交通改善承諾⽩⽪書」，實現交通平權願景。

李四川公布產業四大箭，第一箭是打造ＡＩ科技廊帶，從北士科延伸至蘆社大橋，串聯至土城、樹林、新店等區的產業聚落，結合台六十四線、台六十五線快速道路系統，強化區域運輸與產業連結，打造橫跨溪北與溪南的ＡＩ科技廊帶，形成「研發－製造－應用－出口」一條龍ＡＩ產業鏈。

第二箭是產業專區倍增，解決產業缺地問題，助企業留在新北。他說，走遍二十九個行政區，許多人反映缺地，將透過推動淡海新市鎮二、三期、高科技產業專區開發，規畫產業專區只租不售，興建標準廠房與客製化廠辦空間供企業進駐。

第三箭將讓無人機產業起飛，打造無人機產業重鎮。第四箭以ＡＩ電競新經濟打造亞洲ＡＩ電競之都，他說，電競不只是競技，更是結合人工智慧、數位內容、軟體開發、ＸＲ應用與國際行銷的新興產業。

蘇巧慧關注交通議題，昨與北市長參選人沈伯洋、桃園市長參選人黃世杰及宜蘭縣長參選人林國漳同台，簽署「二○二六縣市⾸長交通改善承諾⽩⽪書」。蘇表示，近年她致力改善人行道，尤其是學校周邊通學步道，因應新北有山、有海地理特色，打造交通平權願景，學童無論在何處就學，都有安全上學路。

蘇說，除加速推動通學步道改善，也要實踐交通平權，保障偏鄉學童、長輩通勤權利，增加幸福巴士班次，結合數位預約平台，落實點對點接送。為減少等車焦慮，要讓公車電子到站系統更普及。