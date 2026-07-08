中聯油脂一再出包 藍營3寶爸市議員參選人：應有人負起政治責任

中聯油脂大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標持續延燒，今又有第二批油超標。藍營台中市議員參選人吳宗學今以3寶爸的身分表示，食安沒有藍綠，更沒有妥協的空間。任何政黨執政，都必須接受人民最嚴格的檢驗；任何危害人民健康的失職，都應有人負起政治責任。

吳宗學說，身為3個孩子的父親，他更能理解家長的不安與憤怒。沒有任何父母願意看見孩子每天在校園吃下的午餐，竟然可能暴露於食品安全風險。人民繳稅養政府，就是希望政府守住食品安全這條最後防線，而不是每隔幾年就爆發一次重大食安事件，讓全民再次陷入恐慌。

他說，人民沒有忘記當年的地溝油事件，當時在野黨以最高標準要求政府徹底究責、全面改革，認為食品安全沒有妥協空間。如今執政者角色互換，面對更嚴重的食安危機，卻讓人民看到的是危機處理混亂、資訊揭露不夠即時、源頭管理備受質疑，甚至讓地方政府疲於奔命、家長人心惶惶。

他提出3項訴求，一、請賴清德總統公開向全體國人說明並道歉。 食安危機已嚴重衝擊全民信心，國家領導人應正面回應人民的不安，而不是讓人民等待。二、行政院長卓榮泰應負起最高政治責任。 若中央食安治理出現重大缺失，就應勇於承擔責任，向國人交代，而不是讓地方政府與基層公務人員獨自承受所有壓力。

三、全面檢討中央食品安全制度，建立更快速的預警通報、更透明的資訊公開、更嚴格的源頭管理及更完整的食品追溯制度，讓黑心食品沒有任何流入市場的機會。