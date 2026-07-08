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藍陣營質疑油品議題神隱 蘇巧慧競辦：人民想看到把事情做好

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天公布競選辦公室發言人陣容，圖為吳思萱。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

中聯油品事件延燒，國民黨新北市長參選人李四川陣營質疑蘇巧慧神隱。民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱回應表示，今天蘇巧慧回應時很清楚，人民其實想看到的，是中央和地方各自負起責任「一起把事情做好才重要」，反觀李四川總部沒有提出問題的解決方案，而總是發新聞稿在罵蘇巧慧？

2026九合一選舉

吳思萱說，國民黨政府當年爆發的是「進口油品」出問題，頂新黑心油是不肖廠商「進口」越南低價飼料油，混入食用油脂中製成多項食用油品，銷售給下游廠商與民眾，進口油品的管制流程和流向調查，當然馬政府要負起責任。

吳思萱說，這次油品汙染事件是中部的廠商製油過程產生問題，地方指揮第一線衛生單位負責稽查和回報，而中央則是負責調查和指示下架工作，當然要一起合作，中央也沒有卸責。

吳思萱說，蘇巧慧強調的是，從流向調查、源頭調查到產品下架都要做到確實，中央和地方都必須一起動起來，共同守護國人的健康，希望李四川總部秉持正面積極的選舉心態，不要扭曲他人言論。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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