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毒油風波燒到地方選舉！黃世杰批桃市府慢半拍 藍議員指黃倒果為因

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團總召、議員徐其萬。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市議會國民黨團總召、議員徐其萬。圖／桃園市議會國民黨團提供

毒油事件延燒，究責衍生藍綠政治攻防。民進黨桃園市長參選人黃世杰今批桃市府稽查不確實，公布結果又慢半拍，引發桃園市議會國民黨團不滿。藍營黨團反批黃世杰基本功沒做好就急著替中央洗地，嘲諷是在刷存在感。

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桃園市議會國民黨團總召、議員徐其萬指出，黃世杰今早大動作發文，要求市府「立即公布13校名單」，完全是活在平行時空，市府早在昨天就公布名單，這是各大媒體與網路都查得到的公開資訊。黃世杰身為法律人，連最基本的事實查證都懶得做，一看到食安事件就如同見到政治獵物，連事實都沒搞懂就急著攻訐市府，坐實了黃就是想利用食安恐慌來進行惡意的政治抹黑。

徐其萬強調，本次事件中央衛福部才是一切混亂的根源。中聯油脂問題油品牽涉全台360家下游業者，但中央在第一時間隱匿不公布名單，後續又分天、分批釋出，嚴重拖累地方政府追查效率。黃世杰無視民進黨中央行政怠惰，反而調過頭來指責連夜加班的桃園市府，根本是顛倒黑白、倒果為因。

藍營議員舒翠玲痛批，中央衛福部對油品下架標準「一日三變」，一開始認定用致癌油製成的食品不必下架、不公布名單，導致地方追查困難，後來說成分占20%以上的食品須下架，昨天又改口連20%以下的產品也需要預防性下架。這種毫無章法的應變能力，才是讓家長最擔心的源頭。

舒翠玲說，桃園市政府在接獲中央陸續更新的名單後，第一時間就啟動食安應變機制，連夜透過「校園食材登錄平台」逐案、逐批、逐日進行交叉比對，並同步在市府官網上揭露。市府「公開透明、負責任的滾動清查」，希望黃世杰不要為了政治利益，扭曲市府為「迴避疑問」，此作為嚴重抹煞了基層公務員徹夜未眠努力查緝的心血。

同黨議員黃敬平則揭露黃世杰陣營的政治算計。他指出，今天一早黃世杰團隊先以辦公室名義發布新聞稿攻擊張善政，沒多久又改成黃世杰本人名義重新發布，前後內容毫無差別，只是急著換上自己的署名。這到底是真的關心食安，還是在選情告急之下，急著關心自己的曝光度？答案不言而喻。

黃敬平表示，學生的健康與食安，不應成為黃世杰拿來噴政治口水、洗存在感的工具。請黃世杰拿出市長參選人的基本格局，轉身去督促民進黨執政的衛福部與食藥署，拿出該有的把關能力，不要像SRF事件一樣始終盲目護航中央，甚至拿桃園市民與孩子的健康當作自己選舉的墊腳石。

桃園市議會國民黨議員黃敬平。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市議會國民黨議員黃敬平。圖／桃園市議會國民黨團提供

桃園市議會國民黨議員舒翠玲。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市議會國民黨議員舒翠玲。圖／桃園市議會國民黨團提供

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰

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