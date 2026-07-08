苗栗雲林兩縣長期待 2026選舉中部五縣市繼續「同一顏色」

苗栗縣長鍾東錦今到彰化縣參加中部產業座談會，主動提到中部縣市如果繼續「同一個顏色」就會合作得更好，雲林縣長張麗善趕快推薦立法委員張嘉郡，請大家多多支持，並附和鍾東錦的說法，「同一個顏色」就不分彼此。

鍾東錦先宣揚苗栗縣的低軌衛星產業，接著談到自己來自企業，從政11年的資歷「很短」，今到中部產業座談會看到很多企業界先進齊聚一堂，感覺非常好，他和大家都知道產業不可能只靠護國神山，畢業在台灣賺到的比例不多，一般傳統產業更需要加強照顧和給予一些福利，因為他知道這幾年世界的各種變化，加上戰爭很多產業都受到很嚴重打擊，企業經營第一線真的滿辛苦。

鍾東錦說，今天這麼多縣市長在一起讓中部可以更加團結，這要感謝董正宗董事長，而他自己這樣想「如果大家顏色繼續一致」就會合作得更好，就讓中部五縣市繼續顏色一致，一起支持優秀的領導人，就像今天立法院副院長江啟臣就是非常棒的人才，因為江啟臣當國民黨主席時，他當苗栗縣國民黨縣黨部主委，江啟臣非常勤勞認真，做事情能力也真很棒，有他的領導一定是第一名。

雲林縣長張麗善推薦和她一起出席的國民黨立法委員張嘉郡，說下屆中部產業會議由雲林縣主辦，由張嘉郡接任；任然後表示，就像苗栗縣長鍾東錦中說的，如果中部五縣市「都同一個顏色」，就不分彼此，所以她祝福要連任的繼續連任，要參選的能當選。