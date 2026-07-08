快訊

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

美伊停火破局！川普指與伊朗打交道浪費時間：癌症必須及早切除

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗雲林兩縣長期待 2026選舉中部五縣市繼續「同一顏色」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中部五縣市長今到彰化縣出席2026中部地區企業座談會，苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善都談到希望中部五縣市繼續「同一顏色」。記者簡慧珍／攝影
中部五縣市長今到彰化縣出席2026中部地區企業座談會，苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善都談到希望中部五縣市繼續「同一顏色」。記者簡慧珍／攝影

苗栗縣長鍾東錦今到彰化縣參加中部產業座談會，主動提到中部縣市如果繼續「同一個顏色」就會合作得更好，雲林縣長張麗善趕快推薦立法委員張嘉郡，請大家多多支持，並附和鍾東錦的說法，「同一個顏色」就不分彼此。

2026九合一選舉

鍾東錦先宣揚苗栗縣的低軌衛星產業，接著談到自己來自企業，從政11年的資歷「很短」，今到中部產業座談會看到很多企業界先進齊聚一堂，感覺非常好，他和大家都知道產業不可能只靠護國神山，畢業在台灣賺到的比例不多，一般傳統產業更需要加強照顧和給予一些福利，因為他知道這幾年世界的各種變化，加上戰爭很多產業都受到很嚴重打擊，企業經營第一線真的滿辛苦。

鍾東錦說，今天這麼多縣市長在一起讓中部可以更加團結，這要感謝董正宗董事長，而他自己這樣想「如果大家顏色繼續一致」就會合作得更好，就讓中部五縣市繼續顏色一致，一起支持優秀的領導人，就像今天立法院副院長江啟臣就是非常棒的人才，因為江啟臣當國民黨主席時，他當苗栗縣國民黨縣黨部主委，江啟臣非常勤勞認真，做事情能力也真很棒，有他的領導一定是第一名。

雲林縣長張麗善推薦和她一起出席的國民黨立法委員張嘉郡，說下屆中部產業會議由雲林縣主辦，由張嘉郡接任；任然後表示，就像苗栗縣長鍾東錦中說的，如果中部五縣市「都同一個顏色」，就不分彼此，所以她祝福要連任的繼續連任，要參選的能當選。

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 彰化縣選舉 雲林縣選舉 鍾東錦 張麗善 張嘉郡

延伸閱讀

中部地區企業座談會 5縣市長齊聚彰化

中部是全台無人機產業重鎮 盧秀燕籲中央重重下預算並開放中部天空

台中市長選舉首場藍白合座談會 江啟臣：老人福利會延續、加碼

影／考選部宣布明年增設地方特考「苗栗考區」 在地鄉親可就近應考

相關新聞

吳子嘉節目中飆罵賴瑞隆母親「五字經」 賴聲明譴責：請律師提告

美麗島電子報董事長吳子嘉在節目中飆罵民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「五字經」，且連罵兩次，高雄市議員參選人黃敬雅則要求吳子嘉向賴瑞隆公開道歉，賴今下午也發聲明，譴責吳子嘉利用媒體平台散播謾罵、羞辱及貶抑女性，要委請律師依法提告。

苗栗雲林兩縣長期待 2026選舉中部五縣市繼續「同一顏色」

苗栗縣長鍾東錦今到彰化縣參加中部產業座談會，主動提到中部縣市如果繼續「同一個顏色」就會合作得更好，雲林縣長張麗善趕快推薦立法委員張嘉郡，請大家多多支持，並附和鍾東錦的說法，「同一個顏色」就不分彼此。

柯志恩提4大AI策略 盼打造高雄人才培育示範城市

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天發布4大AI教育政策方向，包括「普及化、應用化、接軌化、永續化」。柯志恩表示，將透過...

昔批蔣萬安對校園毒油「樂不思北」 吳思瑤：食安、政治攻防不應掛鉤

致癌油爭議延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤今表示，民進黨在中央執政本來就是一體兩面，如果部會做事不夠細緻，地方就會受影響；不過，曾批評台北市長蔣萬安未掌握校園問題油品數字，卻到外縣市看熱氣球的吳思瑤也說，她認為食安問題不應跟政治攻防掛鉤。

被質疑油品議題沒發聲 蘇巧慧：中央地方一起把事做好

中聯油品風波持續延燒，國民黨新北市長參選人李四川質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧未表態。蘇巧慧表示，這件事就是回到食安法各自的分工，從流向調查、源頭調查到產品下架都應該要做到確實，中央和地方都應該一起動起來，共同守護國人的健康。

致癌油風波…黃世杰批桃市處理失當 市府嗆：活在平行空間？

致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃市府未公開受問題油品影響的學校名單，並批評市府的「滾動清查」根本是「滾動改口」。桃市府新聞處長羅楚東反擊，相關名單昨天完整公布於市府衛生局官網，早已是公開資訊，市府也依中央分批公布的資訊立即追查、下架，反批黃世杰「為何一直活在平行空間」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。