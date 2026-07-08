吳子嘉節目中飆罵賴瑞隆母親「五字經」 賴聲明譴責：請律師提告

美麗島電子報董事長吳子嘉在節目中飆罵民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「五字經」，且連罵兩次，高雄市議員參選人黃敬雅則要求吳子嘉向賴瑞隆公開道歉，賴今下午也發聲明，譴責吳子嘉利用媒體平台散播謾罵、羞辱及貶抑女性，要委請律師依法提告。

吳子嘉最近與民調專家戴立安鬧翻，外界懷疑兩人分道揚鑣原因是吳蓋牌高雄市長民調，吳子嘉日前在網路節目評論選情時，直接點名賴瑞隆，「我先跟賴瑞隆媽媽請安一下」，「賴瑞隆你要選高雄市長，我X你老母」。

整個飆罵過程被高雄市議員張博洋放上臉書，張博洋發文寫「三字經飆罵賴瑞隆母親，證明吳子嘉沒招了」，民調蓋牌是吳子嘉與他的美麗島最鮮明的品牌形象，三字經問候戴立安以及賴瑞隆母親，顯見「耍流氓」就是吳子嘉的人格特質。

賴瑞隆競選團隊今天下午發聲明，針對吳子嘉於節目中辱罵個人與女性，甚至涉及貶抑女性人格、恐嚇的言論，要表達最嚴正譴責。

賴瑞隆說，媒體人握有公共傳播資源，更肩負促進公共討論、維護社會價值的重要責任，應以事實為基礎，理性評論公共事務，而非利用媒體平台散播謾罵、羞辱及貶抑女性的言論，對社會帶來負面示範，將委請律師依法提告。