北北桃宜綠參選人齊連署 承諾改善交通環境

綠營選舉將主打交通議題！下一代人本交通促進會8日舉行記者會，邀請民進黨台北、新北、桃園、宜蘭四位縣市長參選人：沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰與林國漳共同簽署《交通改善承諾書》，承諾若當選會盤點行人道建置、建立通學區、提出具體改善計畫與整合軌道與大眾運輸。

政策導致傷亡難降

促進會理事長王晉謙指出，2025 年台灣仍有近3千人死於道路交通事故，相當於每天奪走8條生命；以每十萬人口交通死亡率計算，台灣（12.7人）是日本（2.6人）的4.9倍、英國（2.9人）的4.4倍。「這不是天災，而是長久不合時宜政策累積下的人禍。」

「人類的生命與健康，不應成為道路交通系統的代價！」王晉謙表示，他們因此希望向各縣市參選人提出五項明確、可執行、可追蹤的交通政策訴求，公開接受市民與社會的持續監督。

包括：2030年前完成建成區大於12米道路之無人行道與標線型人行道全面盤點，且於各級學校四周 150 公尺劃設通學區並訂自治條例賦予執行依據。

推娃娃車要無障礙

另外，還有制定道路空間改善的確切時程與計畫、普查偏鄉學生通勤困境並訂改善方案，保障偏鄉兒少安全便捷的通勤權利等交通平權方案，還有任何軌道建設須將站點5百公尺的最後一哩路接駁納入前置評估，並以公車優先策略提升大眾運輸的整體競爭力。

「推娃娃車行經高低落差的路面時常卡住！」民進黨台北市長參選人沈伯洋以自身育兒經驗笑說，甚至得把孩子整個抱起才能通行，因此對他而言，通學路與人行環境安全是台北市當前最優先的課題。新北市長參選人蘇巧慧則說，偏鄉孩童的就學安全不容忽視，要大幅增加偏鄉舊學區的通學步道。

承諾轉運站設YouBike

民進黨桃園市長參選人黃世杰則說，桃園有許多年輕家庭落腳，自己也是一名三歲孩子的父親，地方政府更應將道路空間重新分配，並設立明確的量化目標與工程時程；宜蘭縣長參選人林國漳承諾，若當選會在主要轉運站建置公共自行車（YouBike）系統。

促進會強調，白皮書發布時即已邀請各縣市參選人連署，交通議題不分藍、綠、白，只要認同以人為本的交通理念，都歡迎各方響應。

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