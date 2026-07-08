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柯志恩提4大AI策略 盼打造高雄人才培育示範城市

中央社／ 高雄8日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照 徐白櫻
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照 徐白櫻

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天發布4大AI教育政策方向，包括「普及化、應用化、接軌化、永續化」。柯志恩表示，將透過這4大策略，打造高雄成為全台AI教育與人才培育示範城市。

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柯志恩今天透過新聞稿發布4大AI教育政策方向，包括「普及化、應用化、接軌化、永續化」。柯志恩表示，高雄未來不能只是導入AI技術，更要培養具備AI能力的人才，建立從校園到職場、從教育到產業的完整AI人才培育體系。

在「普及化」方面，她主張從國中小全面導入教育AI，讓高雄6至18歲的學生有個人化AI學習助理，落實教育平權；同時建構無落差的智慧學習網絡，弭平城鄉差距；並推動全民AI體驗課程，讓勞工、中小企業及一般民眾都能學習。

在「應用化」方面，柯志恩主張，未來在資安無虞的前提下，將開放更多市政數據，結合黑客松競賽，讓學生運用真實資料解決城市治理議題；同時推動專題導向學習，鼓勵學生開發校園及社區AI應用，讓學習成果真正落實於生活。

在「接軌化」方面，柯志恩提出打造產官學合作的AI人才網絡，讓AI教育能直接連結職場與產業需求。在「永續化」方面，她提出，未來將建立教師AI支持系統，透過AI減輕行政負擔；並讓學生從國小到大專院校，循序建立AI素養。

柯志恩表示，AI正快速改變世界，也重新定義未來的教育、工作與產業。她的目標是打造一座「全民具備AI實戰力」的城市，讓每一位高雄市民都會使用AI、善用AI，甚至運用AI創造價值。

2026九合一選舉 高雄 國民黨 柯志恩

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