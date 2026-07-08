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昔批蔣萬安對校園毒油「樂不思北」 吳思瑤：食安、政治攻防不應掛鉤

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、立委吳思瑤（右）。聯合報資料照片
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、立委吳思瑤（右）。聯合報資料照片

致癌油爭議延燒，民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤今表示，民進黨在中央執政本來就是一體兩面，如果部會做事不夠細緻，地方就會受影響；不過，曾批評台北市長蔣萬安未掌握校園問題油品數字，卻到外縣市看熱氣球的吳思瑤也說，她認為食安問題不應跟政治攻防掛鉤。

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吳思瑤今接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪說，沈伯洋目前的民調跟蔣萬安有差距，主要是知名度還不夠，雖然在網路社群脆、臉書聲量很高，會讓同溫層誤解，實際上沈伯洋的知名度還是很低，要勤跑基層來克服，補足大家對他的不熟悉，因此現在周末行程標配就是宮廟、市場。

吳思瑤說，台北市長蔣萬安哪有勤走基層？都在勤走外縣市，她認為蔣萬安是一心想當老大，這也是國民黨內部問題，幾個太陽都在搶光環；另外，台北市議員鍾小平稱，蔣萬安若6比4贏沈伯洋可以選總統。吳思瑤反駁「想太多」蔣萬安連跟沈伯洋PK都無法招架，且從5月13日沈伯洋參選到現在，面對問題侃侃而談，直球對決，沈參選台北市長不是來沾沾醬油、試試看的人，而是充滿企圖心。

至於近期致癌油、職場霸凌觀感不好的問題持續發生，是否影響到地方選情？吳思瑤說，這是不可切割的，民進黨在中央執政本來就是一體兩面，如果部會做事不夠細緻，地方就會受影響，比如油的問題，他們周末一直在跟衛福部、行政院反映，食藥署是在6月30日接獲台中市政府通報後才介入，關鍵問題在於業者涉及隱匿，該通報卻沒有通報。

吳思瑤表示，食安問題中央與地方密不可分，蔣萬安不要什麼事情就甩鍋中央，蔣提出4個呼籲，中央本來就在做，或台中市政府早就在做，蔣萬安講的就是「廢話體」，但認為食安不要跟政治攻防掛鉤，中央該承擔的責任如跨境查察、源頭管制都會做，對中聯沒有通報也重罰最高1.65億元。

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