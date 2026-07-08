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致癌油風波…黃世杰批桃市處理失當 市府嗆：活在平行空間？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（圖）今質疑桃市府未公開受問題油品影響的學校名單。桃市府新聞處長羅楚東反擊，相關名單昨天完整公布於市府衛生局官網，反批黃「為何活在平行空間」。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（圖）今質疑桃市府未公開受問題油品影響的學校名單。桃市府新聞處長羅楚東反擊，相關名單昨天完整公布於市府衛生局官網，反批黃「為何活在平行空間」。圖／民進黨桃園市長參選人黃世杰提供

致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃市府未公開受問題油品影響的學校名單，並批評市府的「滾動清查」根本是「滾動改口」。桃市府新聞處長羅楚東反擊，相關名單昨天完整公布於市府衛生局官網，早已是公開資訊，市府也依中央分批公布的資訊立即追查、下架，反批黃世杰「為何一直活在平行空間」。

2026九合一選舉

黃世杰表示，張善政市府日前指供應全市各校餐點的外訂餐盒廠商及食材供應商均未使用問題批號食用油，昨卻傳有13校受影響，首波32家業者下架逾1.2萬公斤問題油品，質疑市府為何從「滾動清查」不能變成「滾動改口」？呼籲市府應立即公開受影響學校名單、使用期間、使用批號、供餐來源、供應商、封存下架狀態與後續諮詢窗口，並在桃食安心平台增設校園午餐油品專區。

羅楚東回應，在中央分批公開問題油品批號與流向資料的情況下，地方政府只能依中央一波一波公布的資訊滾動式追查；若中央能在第一時間提供完整批號、完整流向及完整下游清單，地方政府就能更快速攔截問題油品，也能讓家長更早安心。

羅楚東反批，黃世杰從SRF事件開始就展露洗地專長，這次食安事件也是一路把責任甩給地方；受影響學校名單昨天就已完整公布於桃園市衛生局官網，「黃世杰為何要一直自證活在平行空間？」呼籲黃世杰應要求中央盡速公布完整流向，讓全台各縣市都能更快完成清查，這才是真正對全民負責的態度。

黃世杰 中央 張善政 2026九合一選舉

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