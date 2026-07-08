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萬美玲子爭議越滾越大 莊瑞雄：從犯眾怒變公幹

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
對於萬美玲之子佀廣洋爭議，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，火只會越燒越大，從「不回應、蓋牌」到以為拍影片就好像可落幕，「本來只是眾怒，現在公幹的人會越來越多。」記者張曼蘋／攝影
對於萬美玲之子佀廣洋爭議，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，火只會越燒越大，從「不回應、蓋牌」到以為拍影片就好像可落幕，「本來只是眾怒，現在公幹的人會越來越多。」記者張曼蘋／攝影

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋被爆霸凌、簽賭，歷經數月終於拍影片道歉，且地方里長為力挺，嗆網友「你女兒會去當AV女優？」、國民黨立委陳雪生也緩頰「小時候誰沒偷東西」，引發爭議。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「本來只是眾怒，現在公幹的人會越來越多。」

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莊瑞雄今上午回應輿情，表示萬美玲母子應該是有底氣，才會發生這種事情，其態度一開始是蓋牌，然後不理外界的批評，也許就是基層實力堅強，就算外界有所抵制，「笑罵由人」，反正選票就一直把它蓋下去。

莊瑞雄認為，這其實有點看不起桃園的市民，當然這是佀廣洋成長的過程，而因為媽媽是一個資深民意代表，現在是國會議員，甚至以後也有可能是桃園的領頭羊，那兒子要這樣去參選，外界當然會有所檢驗，但重點其實就是那個態度，如果讓人覺得說如此蠻橫，對外界回應不理不睬，就有一點狂妄自大，感覺是認為「我家實力很強，國民黨在桃園就是這麼偉大。做錯事情又怎麼樣，不理你就好了，拖過一段時間就好，大家就忘光了」，但這個都太小看桃園市民了。

對於有里長聲援反嗆網友，莊瑞雄說，要聲援其實可以用更正面理由，可以講說浪子回頭、那是過去成長的背景，而這樣職業歧視的方式，火只會越燒會越大，不回應蓋牌、態度強硬，以為拍個影片就好像整個事件就完全落幕，後續支持者展現出來的，其實都沒有幫到萬美玲的兒子，只是在幫扣分而已，「相信本來只是眾怒，現在看來是公幹的人會越來越多吧。」

而陳雪生也有幫緩頰稱「我們小時候沒有去偷東西嗎？都有吧？」莊瑞雄說，雖然小朋友的成長背景有時候難免有所不同，但公眾人物或即將成為公眾人物，對於外界批評、檢驗，若是不理不採，從犯了眾怒，到現在是被公幹後，陳雪生也是很難為，被媒體堵到以後，總是要幫同事緩頰一下。

至於傳出萬美玲私下串聯里長到佀廣洋臉書留言，莊瑞雄說，萬美玲如果不曉得該如何處理這件事，可以問問他們黨團成員，也許會給好的建議，「她現在選擇的方式都不是最好的選擇的一個方式」，要脫身是人之常情，但最好的方式是澄清、誠懇說明、接受各界指教、尋求桃園市民認同，否則過多小動作，反噬力量其實一直都存在。

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，遭多名同學、網友指控校園霸凌，沉默多日後他在臉書發表聲明。圖／佀廣洋提供
國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，遭多名同學、網友指控校園霸凌，沉默多日後他在臉書發表聲明。圖／佀廣洋提供

萬美玲 莊瑞雄 佀廣洋 2026九合一選舉 桃園市選舉 議員 霸凌

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