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影／民團提交通安全改善承諾 民進黨北北宜桃參選人簽署
下一代人本交通促進會上午舉行「交通改革，從頭開始 」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳，以及下一代人本交通促進會理事長王晉謙與會。
2026九合一選舉
下一代人本交通促進會發起「縣市首長交通改善承諾白皮書」，向全台縣市首長候選人提出五大政策訴求，包括實體保護人行道、建立實質通學區等，出席的沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、林國漳都當場簽署。
下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，希望這次提出「2026縣市首長交通改善承諾白皮書」，能夠讓候選人們從頭開始做起，從頭帶領地方的基層公務員，開始把台灣的交通改變成安全的街道。
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