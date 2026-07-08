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影／民團提交通安全改善承諾 民進黨北北宜桃參選人簽署

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
下一代人本交通促進會今上午舉辦「交通改革，從頭開始」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）、新北市長參選人蘇巧慧（左二）、桃園市長參選人黃世杰（左一）、宜蘭縣長參選人林國漳（右一）都當場簽署。記者胡經周／攝影
下一代人本交通促進會今上午舉辦「交通改革，從頭開始」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）、新北市長參選人蘇巧慧（左二）、桃園市長參選人黃世杰（左一）、宜蘭縣長參選人林國漳（右一）都當場簽署。記者胡經周／攝影

下一代人本交通促進會上午舉行「交通改革，從頭開始 」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳，以及下一代人本交通促進會理事長王晉謙與會。

2026九合一選舉

下一代人本交通促進會發起「縣市首長交通改善承諾白皮書」，向全台縣市首長候選人提出五大政策訴求，包括實體保護人行道、建立實質通學區等，出席的沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、林國漳都當場簽署。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，希望這次提出「2026縣市首長交通改善承諾白皮書」，能夠讓候選人們從頭開始做起，從頭帶領地方的基層公務員，開始把台灣的交通改變成安全的街道。

下一代人本交通促進會今上午舉辦「交通改革，從頭開始」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）、新北市長參選人蘇巧慧（右二）、桃園市長參選人黃世杰（左二）、宜蘭縣長參選人林國漳（左一）都當場簽署。記者胡經周／攝影
下一代人本交通促進會今上午舉辦「交通改革，從頭開始」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）、新北市長參選人蘇巧慧（右二）、桃園市長參選人黃世杰（左二）、宜蘭縣長參選人林國漳（左一）都當場簽署。記者胡經周／攝影

下一代人本交通促進會上午舉辦「交通改革，從頭開始」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）、新北市長參選人蘇巧慧（右二）、桃園市長參選人黃世杰（左二）、宜蘭縣長參選人林國漳（左一）都當場簽署。記者胡經周／攝影
下一代人本交通促進會上午舉辦「交通改革，從頭開始」交通改善承諾書簽署記者會，包括民進黨台北市長參選人沈伯洋（右一）、新北市長參選人蘇巧慧（右二）、桃園市長參選人黃世杰（左二）、宜蘭縣長參選人林國漳（左一）都當場簽署。記者胡經周／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 新北市選舉 桃園市選舉 民進黨 蘇巧慧 黃世杰 沈伯洋

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