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致癌油管控一變再變 李四川批蘇巧慧「未看她質疑中央、都噤聲不語」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
致癌油品源頭管控一再改變， 李四川勸蘇巧慧回到立委工作監督中央。記者林媛玲／攝影
致癌油品源頭管控一再改變， 李四川勸蘇巧慧回到立委工作監督中央。記者林媛玲／攝影

近期爆發「中聯油脂致癌物苯駢芘超標」事件，引發預防性下架政策爭議與通報機制瑕疵，國民黨新北市長參選人李四川受訪時表示，最重要的是市民想要知道它的來源及原因，來源由中央管控，但中央標準一變再變，至今沒有確定的方向，她的對手蘇巧慧現在還是立法委員，這幾天卻從未看她對中央質詢或質疑，對中央監督都噤聲不語。

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李四川表示，他在民國103年擔任行政院秘書長時，就有一個行政院食安辦公室，這一個工作本來就係屬中央，這次毒油事件，地方不管在新北或是台北也都去做查察，該罰的部分地方政府也都罰。

李四川說，然而，中央標準卻一變再變，公布的政策到現在沒有一個確定的方向，他的對手現在還是立法委員，這幾天從來沒有看她對中央做質詢或質疑，對於中央監督都不講話，她應該回到立委的工作監督中央，讓市民能夠清楚知道它的來源如何發生。

2026九合一選舉 新北市選舉 食安 李四川 蘇巧慧 中聯油脂 致癌沙拉油

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