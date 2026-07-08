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蘇巧慧稱爭取國影二期補助 李四川：別再狼來了！蘇爸爸6年前就答應

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川表示，國影二期從6年前蘇院長答應要全額負擔，到現在還是空地一塊，蘇巧慧當了10年立委，她爸爸承諾的政見也沒好好監督，別再狼來了。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川表示，國影二期從6年前蘇院長答應要全額負擔，到現在還是空地一塊，蘇巧慧當了10年立委，她爸爸承諾的政見也沒好好監督，別再狼來了。記者林媛玲／攝影

新莊國影二期再度成為新北市長選舉攻防戰，民進黨新北市長蘇巧慧稱她成功爭取中央全額補助，今國民黨新北市長參選人李四川受訪表示，國影二期從6年前蘇院長答應要全額負擔，到現在還是空地一塊，蘇巧慧當了10年立委，她爸爸承諾的政見也沒好好監督，希望對手回到中央以立委職責嚴格監督，別再「狼來了。」

2026九合一選舉

行政院前天核定新莊國影二期修正計畫，新北市新聞局昨隨即發表聲明表示，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。

蘇巧慧今稱在她與吳秉叡委員共同爭取之下，行政院已核定計劃，預算到 83 億中央全額補助，機車汽車的停車位各自增加到800席，這是新莊、新北的大事，我們大家都很高興。

李四川今前往新店寶高智慧園區參訪，針對國影二期進度及蘇巧慧說法，李四川回應，

他的對手當了十年的立委，也是新莊區選出來的立委，昨天對手說爭取提到全額補助，但從6年前的40幾億到現在增加到80多億，這都是民脂民膏，希望對手回到中央以立委職責嚴格監督，不要再狼來了。

李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇貞昌當年承諾中央「全額負擔」，何來補助新北市府之有？且六年過去，新莊國影二期仍然是空地一片，蘇巧慧卻接棒繼續騙。

吳亮賢表示，對於新莊人苦等國影二期開發多年，李四川提及如果中央不做，未來當選新北市長，一定拿回來做，全力推動開發，不會讓新莊人繼續等待，結果蘇巧慧陣營竟然說：「難道是要放棄中央83億的補助？」

吳亮賢質疑，爸爸蘇貞昌當年喊「全額負擔」，蘇巧慧如今為了選舉卻一副「不爽不要拿」的態度、反嗆新北市，蘇巧慧除了打臉自己父親當年承諾，更展現只顧選舉、不顧市民需求的傲慢「只能說，熟悉的蘇貞昌回來了。」

蘇巧慧 李四川 中央 2026九合一選舉 新北市選舉 蘇貞昌

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