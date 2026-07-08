台中市長選舉首場藍白合座談會 江啟臣：老人福利會延續、加碼

國民黨台中市長參選人江啟臣上午受民眾黨台中市議員江和樹邀請到大里十九甲福德宮舉辦「江啟臣大里座談會」江啟臣說，未來要把台中市打造成國際性的都市，在亞洲扮演一定的角色，而且要讓大家提到到台灣的時候不再只是想到台北。

這場座談也被視為是台中市長選戰地方藍白合作的首場公開座談會，受到地方關注。包括國民黨台中市黨部主委、台中市議員蘇柏興和多位里長以及地方人士參與。

對於時間安排在早上8時，江啟臣說，他從上午6時就開始跑行程，會一直排到晚上的10時30分以後。因為行程眾多，所以很抱歉。

蘇柏興說，台灣社會需要藍白合，藍白合很重要，2026要贏才有2028，希望大家支持江啟臣。

江和樹當場問說，對手說如果當選要普發現金，我們當選，如果財政有多出來的，也來普發好不好？江啟臣笑著點頭並舉起雙手大拇指。江和樹又說，盧秀燕市長也曾經說如果有錢她也願意，而且建設也是很重要。

江啟臣在致詞時說，對於過去的好的政策一定會延續，甚至再加碼。像是老人健保就是這樣，他也會給更多好的福利。地方建設也一樣，一定會加碼和延續。

他說，盧秀燕市長的8年任期內施政受到市民肯定，但是這需要一棒一棒接下去。他會把台中市打造成國際級的都市，也是旗艦級的城市，要讓大家提到台灣的時候會想到台中。

國民黨台中市長參選人江啟臣在十九甲福德宮舉辦座談會，國民黨台中市黨部主委蘇柏興致詞。記者黃寅/攝影