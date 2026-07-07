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鄭麗文、徐欣瑩同台紀念七七抗戰 團結藍營軍系喊「為竹縣衝鋒陷陣」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨主席鄭麗文今出席「七七抗戰紀念暨黃復興成立70周年」活動，國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩也到場參與。徐欣瑩表示，七七抗戰精神象徵愛國、承擔、犧牲、不怕苦、不怕難，自己將帶著這份信念，為新竹縣衝鋒陷陣，全力拚戰年底選舉。

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鄭麗文、前主席洪秀柱、副主席季麟連等人一同出席活動，徐欣瑩站在鄭麗文身旁，與現場群眾揮舞青天白日滿地紅國旗，高唱「我愛中華」。新竹縣黃國竹委員會主委邱國樑、新竹縣中央軍事院校校友會理事長黎保國等人也率幹部到場力挺，並高喊「徐欣瑩凍蒜」，展現軍系社團團結及年底選戰士氣。

徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。國民黨是創建中華民國的建國政黨，更是帶領全國軍民贏得對日抗戰勝利、永遠願意為國家犧牲奉獻的政黨！「愛國、承擔、犧牲、不怕苦、不怕難」，這不僅是七七抗戰的精神，更是她身為國民黨黨員，最引以為傲的印記。

「為了保衛家園不惜奉獻一切的氣節，在我們新竹客家鄉親的心中，也有著最深刻的共鳴！」徐欣瑩說，客家人的「義民爺」傳統，正是在國家鄉里遭遇危難時，挺身而出、保鄉衛土的最佳體現。黃復興的「忠黨愛國」與客家義民的「忠義精神」，本質上是完全一致的。

徐欣瑩強調，他一定要用這股「愛國與犧牲奉獻」的忠義精神，來讓家鄉新竹縣變得更好，讓中華民國變得更偉大。年底的選戰，他一定會帶著這份信念，為新竹縣衝鋒陷陣，與大家一起並肩作戰，牢牢守護住新竹縣的藍天。

徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。圖／徐欣瑩辦公室提供

徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩說，在紀念七七抗戰的今日，他要對所有為台灣這塊土地犧牲貢獻、戎馬一生的勇士，以及國民黨黃復興黨部所有前輩，致上最崇高的敬意。圖／徐欣瑩辦公室提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩 鄭麗文

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