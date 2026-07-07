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彰化市長掀「土洋大戰」！ 綠黃柏瑜主打國際視野、藍陳文賓扎根在地

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨彰化市長參選人陳文賓是現任市代會主席，民進黨參選人黃柏瑜（左1）則是留英碩士，被形容是「土洋大戰」，黃柏瑜今天中午接受網路節目專訪時，即特別強調「國際視野，在地實現」說法。圖／翻攝「匯流新聞網」
國民黨彰化市長參選人陳文賓是現任市代會主席，民進黨參選人黃柏瑜（左1）則是留英碩士，被形容是「土洋大戰」，黃柏瑜今天中午接受網路節目專訪時，即特別強調「國際視野，在地實現」說法。圖／翻攝「匯流新聞網」

國民黨彰化市長參選人陳文賓是現任市代會主席，民進黨參選人黃柏瑜則是留英碩士，被形容是「土洋大戰」，黃柏瑜今天中午接受網路節目專訪時，即特別強調「國際視野，在地實現」說法。對手陳文賓回應表示，不是出國讀書就有國際視野，而是要能在地扎根。

2026九合一選舉

黃柏瑜是現任議員，今天中午接受「匯流新聞網」節目主持人黃光芹專訪，被問及為何決定參選彰化市長時，他表示，是立委陳素月獲民進黨提名參選縣長後， 詢問他 「願不願意承受大任？」，他當時評估後，認為自己有4成以上機會可以勝選，就沒有想太多，孤注一擲往前衝。

黃柏瑜說，與陳素月是「理念契合」的戰略結盟，對彰化的未來有共識，核心目標是「縣市同心、中央地方一條心」，這是為了讓彰化建設能量最大化的最佳陣形，兩人還成立聯合競選辦公室，帶動整個彰化往前衝。

黃光芹還問到，此次彰化市長選舉被外界喻為是「土洋大戰」，黃柏瑜說，他強調的「國際視野，在地實現」，彰化市擁有全縣六分之一的人口，是帶動彰化縣的火車頭，他不打傳統的對立戰，而是打一場「城市升級戰」。

黃柏瑜指出，過去彰化是以藍營支持者占多數，但過去沒有像他這樣背景的參選人，而且從基本盤、選民結構評估，覺得自己是有機會的。他說，當時他選議員時，曾追著垃圾車，要讓更多人認識自己，最好方法就是站路口，跟每個民眾互動或許只有3秒鐘，但他會把握互動的機會，爭取支持。

國民黨參選人陳文賓是現任市代會主席，父親曾擔任里長，此次參選市長獲全市61名里長支持，基層實力雄厚。針對土洋大戰說法，他認為，有沒有國際視野與是否出國讀書無關，最重要的是要能在地扎根，況且目前網路無遠弗屆，未來最重要的是改造彰化市，引進產業，帶動彰化的進步，提升生活品質。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳文賓 黃柏瑜

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