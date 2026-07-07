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誰該下台、誰來負責？ 柯志恩：食安不能只有事後震怒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，食安沒有黨派顏色之分，究責更不能雙標；食安不是口號，而是每位國人的基本權利。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，食安沒有黨派顏色之分，究責更不能雙標；食安不是口號，而是每位國人的基本權利。記者徐白櫻／攝影

致癌毒油事件延燒多日、全民不安。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩指出，1300公噸毒油、全台流竄90天，人民最不能接受的，不是政府承認有問題，而是資訊不夠透明、應變速度不夠快，讓社會充滿猜測與不安；過去民進黨在野時要求「行政院長下台」，如今發生一樣的問題，「誰該下台、誰來負責？」

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柯志恩臉書發文指出，若問題產品從出貨到被全面揭露，中間存在資訊揭露延遲、追溯效率不足，讓學校、軍隊、長照機構、醫療院所及一般家庭都受到影響，人民有權要求政府說清楚，究竟問題出在哪裡？哪些產品受影響？哪些改善措施正在進行？

柯志恩表示，人民最不能接受的，不是政府承認有問題，而是在重大食安事件發生時，資訊不夠透明、應變速度不夠快，讓社會充滿猜測與不安；不是賴總統一句震怒究責、卓揆保證積極處理，就能澆熄民眾與家長的怒火。

柯說，毒油全台流竄90天，如果政府早已掌握相關流向，就應該以保障民眾健康為最高原則，第一時間公開資訊、迅速清查、積極下架，而不是讓民眾自行判斷哪些產品能買、哪些不能吃，食品安全不應建立在僥倖，更不能以任何理由降低應有的防護標準。

此外，這次事件也凸顯食安追溯制度仍有檢討空間，制度存在的目的，就是在危機發生時能迅速掌握流向、降低風險，而不是等到事件擴大後，才開始亡羊補牢。如果追溯、回收、通報等機制無法及時發揮作用，就有必要全面檢討並提出具體改革。

「食安沒有黨派顏色之分，究責更不能雙標」柯志恩強調，無論誰執政，人民期待的都只有一件事，就是真相公開、責任釐清、制度改革；食安不是口號，而是每位國人的基本權利，國人真正需要的，不是事後震怒，而是事前預防，更不該推諉責任，而是勇於承擔。

立委柯志恩認為，食安沒有黨派顏色之分，究責更不能雙標；食安不是口號，而是每位國人的基本權利。圖／取自柯志恩臉書
立委柯志恩認為，食安沒有黨派顏色之分，究責更不能雙標；食安不是口號，而是每位國人的基本權利。圖／取自柯志恩臉書

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