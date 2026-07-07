駁黨部跑票指控 魏嘉賢：停止抹黑回歸制度、勿讓少數人操控

國民黨花蓮縣黨部今天說明僅報准、未提名花蓮市長魏嘉彥爭取市長連任的原由，但提到其兄魏嘉賢4年前在議長選舉時「跑票」，再造成爭議。魏嘉賢發聲，當時遭「少數特定勢力阻撓」才以無黨籍選議員，議長選舉時黨籍已被撤銷，並強調遭阻撓參選、當選後無法恢復黨籍及加入國民黨團，都不是出於個人選擇。

藍黨部今天指出，魏嘉賢於2022年未參加黨內登記，自行宣布以無黨籍參選議員，並且在正副議長投票時，公然跑票背棄國民黨提名的候選人；中央黨部不得已依規處置，同年高雄、台南、基隆、花蓮共12人跑票，11人遭開除黨籍，只有對魏嘉賢網開一面，撤銷黨籍，但3年處分期滿後，魏嘉賢沒有主動申請回復黨籍參加黨內的縣長初選，卻再度宣布用無黨籍參選花蓮縣長，打擊國民黨候選人。

魏嘉賢說，2022年他原要爭取黨內提名參選議員，但因主張改革、強化議會監督，提名過程中遭「少數特定勢力」阻撓，才決定改以無黨籍參選，當年９月８日因此被撤銷黨籍，12月25日才選正副議長，對縣黨部扭曲事件時序與脈絡表示遺憾。

對於縣黨部指控「背棄國民黨」，魏嘉賢表示，他被阻撓參選、當選後無法回復黨籍，也無法加入國民黨團，都不是出於個人選擇。他未加入任何其他政黨或議會黨團，若僅因堅持監督施政、推動改革，希望為花蓮打造更好的生活環境，便遭胡亂指控，不僅完全悖離事實，更令人質疑縣黨部是否已背離民主政黨應有價值。

魏嘉賢質疑，國民黨一再強調制度、團結與民主，為何黨內民主機制反而日益倒退？呼籲縣黨部停止抹黑，讓基層黨員真正參與縣黨部主委、委員及公職提名等重大決策，回歸民主運作，而非任由少數人壟斷權力、排除異己，才能凝聚黨員向心力並贏回社會信任。

國民黨花蓮縣黨部今天指控，4年前魏嘉賢以無黨籍身分選議員，黨部已網開一面僅撤銷黨籍，但魏這次仍以無黨籍參選縣長，打擊國民黨參選人。記者王燕華／攝影