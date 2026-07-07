影／立委萬美玲子佀廣洋爆霸凌 陳培瑜：應考慮退選
國民黨立委萬美玲之子佀廣洋宣布投入2026年桃園市議員選舉，近期遭爆學生時期涉及霸凌同學及簽賭案，引發外界關注。對此，民進黨立院黨副幹事長陳培瑜表示，佀廣洋已成年，應為自身行為負責，霸凌不論發生在校園或職場，都應採取零容忍態度。
2026九合一選舉
陳培瑜受訪時表示，若佀廣洋僅針對過去霸凌事件道歉，外界仍會關注未來若投入政治工作，是否可能出現霸凌助理或他人的疑慮，這才是社會需要重視的問題。對於佀廣洋是否應退選，陳培瑜表示，事件也反映國民黨對於霸凌零容忍的態度，佀廣洋應審慎思考是否繼續參選，並由本人做出決定。
陳培瑜指出，萬美玲身為母親，對於孩子過去涉及霸凌的行為，目前尚未提出說明。她認為，外界關注的是家長如何在孩子成長過程中協助建立正確價值觀，學習如何尊重他人。
陳培瑜強調，佀廣洋已是成年人，既然選擇投入政治，就必須接受民意檢視，而社會對於霸凌議題目前已形成零容忍共識。
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