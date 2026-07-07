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李四川參訪觀光工廠 發表新北職人Passport計畫

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今參訪五股區維格餅家暨觀光工廠，他表示年底若當選市長，他將推展「新北職人 Passport」，串聯 18 家觀光工廠跟產業文化館，帶動在地觀光產業發展。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今參訪五股區維格餅家暨觀光工廠，他表示年底若當選市長，他將推展「新北職人 Passport」，串聯 18 家觀光工廠跟產業文化館，帶動在地觀光產業發展。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今參訪五股區維格餅家暨觀光工廠，他表示自己開過麵包店，也烤過鳳梨酥跟鳳凰酥，很敬佩烘焙師職人的精神，年底若當選市長，他將推展「新北職人 Passport」，串聯 18 家觀光工廠跟產業文化館，推出集章探索好禮，透過觀光行銷新北，帶動在地觀光產業發展。

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李四川今天參訪觀光工廠過程中，與現場小朋友一同體驗手做鳳梨酥，發揮創意做出台灣、元寶、鳳梨等形狀，感受職人對細節的堅持，也透過體驗認識糕餅文化。

李四川說，過去他曾經營麵包店，每個細節都攸關成敗，例如攪拌桶若沒徹底清洗乾淨，殘留任何油脂或油渣，都可能導致蛋白無法順利打發而影響品質，把每個細節做到位，正是職人精神展現，因此，他始終對烘焙師傅抱持高度敬意。

李四川今日也提出「新北職人Passport」計畫，共有三大推動方向，一是一本護照玩遍18館，將推出「新北職人Passport」，整合18家觀光工廠與產業文化館，提供入館優惠、DIY體驗、專屬活動及電子導覽，讓民眾一冊在手，就能輕鬆展開職人體驗之旅。

其次是集章探索換好禮，每到一館即可蒐集專屬紀念章，完成指定集章數即可兌換限定紀念品；完成18館全制霸，再贈送限量職人紀念禮，鼓勵親子與遊客深度探索新北。

此外，李四川更強調要深化職探認證與銀髮健康場域，觀光工廠未來將進一步串聯衛生局推動的失智友善守護站，導入觀光工廠導覽與DIY課程作為社會處方，讓銀髮族透過見學與手作活動促進健康參與與延緩退化，讓一本文創護照同時承載教育與健康的城市價值。

國民黨新北市長參選人李四川今參訪五股區維格餅家暨觀光工廠，他表示年底若當選市長，他將推展「新北職人 Passport」，串聯 18 家觀光工廠跟產業文化館，帶動在地觀光產業發展。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今參訪五股區維格餅家暨觀光工廠，他表示年底若當選市長，他將推展「新北職人 Passport」，串聯 18 家觀光工廠跟產業文化館，帶動在地觀光產業發展。記者林媛玲／攝影

李四川 觀光工廠 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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