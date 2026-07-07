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蘇巧慧稱成功爭取國影二期全額補助 李四川說話了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國影二期至今尚未動工，成為選戰話題。本報資料畫面
國影二期至今尚未動工，成為選戰話題。本報資料畫面

行政院昨核定國影中心二期修正計畫，針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱她和立委吳秉叡向行政院爭取中央全力支持國影中心二期修正計畫，新北市府今稱除了計畫預算上漲，其他都原地踏步。今國民黨新北市長參選人李四川表示，若國影二期一直不推動，他當上市長就會拿回來做。

2026九合一選舉

李四川表示，這6年來原來蘇院長答應的，結果到現在還是空地一塊，他要謝謝中央聽到他的聲音，年底他如果當上市長，如果國影二期一直放在那裡不做，他就會拿回來做。

李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌6年就高喊要全額補助全速推動，「6年過去，什麼都沒有變，依然空地一片，巧慧接棒繼續騙」。

吳亮賢表示，行政院官網上，至今還高掛蘇貞昌109年的說法，新莊國影二期經費「未來將由中央負擔，請文化部大力進行」，但6年過去新莊國影依然是一片空地，蘇巧慧居然還在喊「向行政院爭取中央全力支持國影中心二期」，同樣一套，蘇貞昌騙完，換蘇巧慧繼續騙，連用詞都懶得改，「請問蘇巧慧，這6年來你在做什麼？」

吳亮賢表示，蘇巧慧又稱成功增設800個汽車與800個機車停車位，新北市府也已打臉指出：「國影一期是新北市出地、出錢又出力，二期又給予行政協助，這塊基地就是停車場用地，市府全力配合規劃」，如今蘇巧慧竟有臉再割新北市政績，絲毫不把新北市長侯友宜與市府團隊的努力放在眼裡，甚至隻字未提侯友宜，再度上演「有政績，慧收割」、「表面尊侯，暗地割侯」。

吳亮賢表示，新莊人等待國影二期開發已等待太久，如果中央不做，未來李四川當選新北市長，一定拿回來做，全力推動開發，不會讓新莊人繼續等待，將推動國影二期串聯影視協拍、青年創作、展演空間等功能，並導入AI軟硬體設備、培育設計及技術人才，打造為台灣影視音人才培育中心，同時提供公園綠地、停車空間與展演活動，兼顧在地需求與台灣影視音文化產業發展。

國民黨新北市長參選人李四川今出席活動表示，國影二期若中央不做，他當上市長就拿回來自己做。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席活動表示，國影二期若中央不做，他當上市長就拿回來自己做。記者林媛玲／攝影

蘇巧慧 李四川 吳秉叡 2026九合一選舉 新北市選舉 蘇貞昌

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