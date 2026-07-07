快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

萬美玲子涉霸凌被喊退選 國民黨團：粗暴選舉手段沒必要

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報系資料照

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋年底將投入桃園市議員選舉，近期因過往校園霸凌爭議，導致外界要求佀廣洋退選。國民黨團書記長林沛祥表示，這種比較粗暴選舉手段，其實是沒有必要的，他也尊重所有人的個人意願，也尊重所有人的發言。

2026九合一選舉

針對霸凌、涉網路簽賭爭議，佀廣洋昨表示，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意，但佀廣洋也駁斥包括全校陪重考、小帳謾罵民進黨前立委高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道等12項指控，並表示未來還有與事實不符的指控，將交由司法調查。另外，萬美玲也否認曾利用政治身分替兒向學校施壓。

林沛祥說，有人會問他說，「哪些市長候選人是不是不應該繼續選下去。」國民黨團立場也都表示尊重。他說，每個人都有他自己的自由意志去做表現，這是民主法治的國家，所以每個人都有言論自由，所以他們要想說想些什麼，只要在法律的規範之內都是允許的，以及對於所有人的決定和所有人的發言，國民黨團都尊重。

萬美玲 國民黨團 佀廣洋 2026九合一選舉 霸凌 桃園市選舉

延伸閱讀

霸凌爭議 萬美玲之子佀廣洋向受傷者致歉

影／遭指霸凌、簽賭 佀廣洋打破沉默回應17項指控：致上最深歉意

佀廣洋陷霸凌風波 Cheap批政治世襲應淘汰、獻3策給萬美玲

萬美玲子佀廣洋霸凌事件認錯道歉 牽涉選舉待考驗？

相關新聞

佀廣洋陷霸凌風波 Cheap批政治世襲應淘汰、獻3策給萬美玲

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入年底桃園市議員選舉，近日因過往校園霸凌爭議再度引發關注，還被爆曾在社群留言辱罵民進黨台北市議員參選人高嘉瑜。佀廣洋6日在臉書發表千字道歉聲明，坦言部分過往行為不當並致歉，但也否認部分指控。對此，百萬網紅Cheap在臉書發文評論，直言「世襲制度應該被淘汰」，並提出3招建議萬美玲因應風波。

蘇巧慧稱成功爭取國影二期全額補助 李四川說話了

行政院昨核定國影中心二期修正計畫，針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱她和立委吳秉叡向行政院爭取中央全力支持國影中心二期修正計畫，新北市府今稱除了計畫預算上漲，其他都原地踏步。今國民黨新北市長參選人李四川表示，若國影二期一直不推動，他當上市長就會拿回來做。

萬美玲子涉霸凌被喊退選 國民黨團：粗暴選舉手段 沒必要

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋年底將投入桃園市議員選舉，近期因過往校園霸凌爭議，導致外界要求佀廣洋退選。國民黨團書記長林沛祥表示，這種比較粗暴選舉手段，其實是沒有必要的，他也尊重所有人的個人意願，也尊重所有人的發言。

台中市長選戰 江啟臣受江和樹邀請 藍白合首場座談明起跑

國民黨台中市長參選人江啟臣受民眾黨台中市議員江和樹邀請，明天上午將在大里十九甲福德宮舉辦「江啟臣大里座談會」這也被視為是台中市長選戰地方藍白合作的首場公開座談會，受到地方關注。

花蓮市長爭連任國民黨只報准不提名挨轟「只會內鬥」 縣黨部出面了

國民黨花蓮市長魏嘉彥爭取連任，依規定向黨部辦理登記，卻未獲提名僅報准，引發軒然大波，國民黨挨轟「只會內鬥」；縣黨部今天說明，魏嘉彥支持無黨籍的哥哥魏嘉賢參選縣長，考量縣市長候選人為生命共同體，必須團結一致，才作出決定，昨天已獲黨中央核定。魏嘉彥說，目前就是努力做好市政，不願多做回應。

蔣萬安好評影響力創新高 6月十大縣市首長表現榜

豪雨釀災危機考驗應變！海峽論壇「鳳梨釋迦」吵什麼？蔣萬安做了什麼讓好評影響力重回第一？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。