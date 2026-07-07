萬美玲子涉霸凌被喊退選 國民黨團：粗暴選舉手段沒必要

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋年底將投入桃園市議員選舉，近期因過往校園霸凌爭議，導致外界要求佀廣洋退選。國民黨團書記長林沛祥表示，這種比較粗暴選舉手段，其實是沒有必要的，他也尊重所有人的個人意願，也尊重所有人的發言。

針對霸凌、涉網路簽賭爭議，佀廣洋昨表示，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意，但佀廣洋也駁斥包括全校陪重考、小帳謾罵民進黨前立委高嘉瑜、販售大麻煙彈、認識黑道等12項指控，並表示未來還有與事實不符的指控，將交由司法調查。另外，萬美玲也否認曾利用政治身分替兒向學校施壓。

林沛祥說，有人會問他說，「哪些市長候選人是不是不應該繼續選下去。」國民黨團立場也都表示尊重。他說，每個人都有他自己的自由意志去做表現，這是民主法治的國家，所以每個人都有言論自由，所以他們要想說想些什麼，只要在法律的規範之內都是允許的，以及對於所有人的決定和所有人的發言，國民黨團都尊重。