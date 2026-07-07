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台中市長選戰藍白合 江啟臣受江和樹邀請首場座談明登場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）受民眾黨台中市議員江和樹邀請，明天上午將在大里十九甲福德宮舉辦「江啟臣大里座談會」。圖／取自江和樹臉書
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）受民眾黨台中市議員江和樹邀請，明天上午將在大里十九甲福德宮舉辦「江啟臣大里座談會」。圖／取自江和樹臉書

國民黨台中市長參選人江啟臣受民眾黨台中市議員江和樹邀請，明天上午將在大里十九甲福德宮舉辦「江啟臣大里座談會」這也被視為是台中市長選戰地方藍白合作的首場公開座談會，受到地方關注。

2026九合一選舉

江和樹說，座談會8日上午8時在大里十九甲福德宮舉辦，江啟臣將與地方鄉親面對面交流，傾聽基層聲音，針對交通建設、民生需求及地方發展等議題交換意見。民意代表的責任就是傾聽人民聲音，並將地方需求如實反映給政府，因此特別邀請江啟臣深入地方，直接與鄉親對話，希望透過中央與地方的交流，讓更多地方建設與民生議題獲得重視。

他說，交通改善、公共建設及地方發展，都需要中央與地方共同合作、共同努力，才能真正解決問題。他期待藉由此次座談會，廣納地方意見，凝聚共識，為大里、霧峰及台中整體發展爭取更多資源。人民期待的是解決問題，而不是對立與空轉，只要是對地方有利、對市民有幫助的政策與建設，都值得共同努力，期待透過更多交流與合作，攜手打造更進步、更宜居的台中。

座談會上午7時40分入場、8時開始，地點為台中市大里區立仁三路50號十九甲福德宮，開放民眾自由參加，歡迎關心地方建設與市政發展的鄉親踴躍出席，一起提出建言，共創更好的台中。

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