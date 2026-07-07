鄭清發選不成馬公市長退黨 轟國民黨提名黑箱改選議員

年底選舉將至，國民黨馬公市長提名作業卻驚爆內鬨，已完成黨內登記的前縣議員鄭清發，因被黨中央認定恢復黨籍未滿一年而不予提名，引發其強烈不滿，鄭清發今上午受訪時痛批國民黨「一向不公開、不透明，黑箱作業」，並質疑程序違法，揚言「走自己的路」，將以無黨籍身分轉戰議員。

據了解，國民黨澎湖縣黨部日前已完成馬公市長初選登記程序，原有前議員鄭清發及現任議員許國政兩人登記，然而地方派系暗潮洶湧，前立委林炳坤、現任縣黨部主委陳雙全日前在一場地方宴席上，極力勸進學經歷俱佳的縣府參議洪棟霖。

洪棟霖在十多位里長力挺下，公開宣布投入馬公市長選舉並爭取黨部徵召，這讓原先依循體制登記的鄭清發深感不滿，認為此舉形同「殺出程咬金」。

鄭清發今天上午在馬公市的案山北極殿拜完玄天上帝後，召開記者會，受訪時火氣十足，直接將矛頭指向黨部，憤怒表示「國民黨做事一向不公開、不透明，黑箱作業，本來要參選縣長也是黑箱，要選馬公市長也一樣。我做過主委，都照制度在做，這都是違法程序問題」。

國民黨表示，鄭清發確實有登記參選馬公市長提名，但經提名委員會資格審查後，因其恢復黨籍未滿一年，判定資格不合格，依法不予提名。

根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，第47條要求黨員恢復黨籍經核准後滿1年，始得申請提名登記，參與黨內初選，由國民黨提名參加公職人員選舉。

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全則預計將在明天，一同與到訪澎湖的黨主席鄭麗文在行動中常會上，宣布將徵召洪棟霖代表國民黨參選馬公市長。