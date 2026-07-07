花蓮市長爭連任國民黨只報准不提名 挨轟「只會內鬥」縣黨部出面了

國民黨花蓮市長魏嘉彥爭取連任，依規定向黨部辦理登記，卻未獲提名僅報准，引發軒然大波，國民黨挨轟「只會內鬥」；縣黨部今天說明，魏嘉彥支持無黨籍的哥哥魏嘉賢參選縣長，考量縣市長候選人為生命共同體，必須團結一致，才作出決定，昨天已獲黨中央核定。魏嘉彥說，目前就是努力做好市政，不願多做回應。

41歲的魏嘉彥年輕、認真，市政工作頗受肯定，這次競選連任，黨內外至今沒有出現挑戰者，外界看好可以順利連任，但縣黨部上月17日開會討論，決定不提名魏嘉彥，只給「報准」，意即魏嘉彥雖不能以國民黨身分參選，仍須接受黨員行為規範，不得為非黨提名參選人站台。

決議曝光後在地方政壇引起熱烈討論，不少藍營支持者為魏嘉彥抱屈，批評縣黨部「神操作」、「只會內鬥」。縣黨部昨天獲得黨中央核定後，今天由發言人、縣議員吳建志出面說明原因，主委盧新榮未現身。

吳建志肯定魏嘉彥長期深耕地方、投入市政工作，強調黨部沒有否定魏嘉彥的能力，但政黨政治必須有制度、有紀律，有大局。這次縣長、市長選舉高度連動，而魏嘉彥多次表達支持哥哥選縣長，為避免選戰過程出現角色混淆，削弱黨提名縣長參選人的整體戰力與輔選布局，委員會不得不做出這個決定。

縣黨部說明，4年前魏嘉賢未參加黨內登記，以無黨籍身分參選議員，在正副議長投票時還公然跑票，中央黨部才祭出考紀，當年高雄、台南、基隆、花蓮共12人跑票，有11個人遭開除黨籍，只有魏嘉賢是較輕的撤銷黨籍處分，3年期滿後魏嘉賢沒有主動申請回復黨籍，卻再度宣布用無黨籍參選縣長。

吳建志說，對魏嘉彥採報准參選，代表保留空間，以團結為首要目標，若魏嘉彥為哥哥站台，接獲檢舉將送考紀會處理；至於是否會自推市長人選？吳建志說還在討論「目前不會」，希望凝聚最大共識。

魏嘉賢還原時間序，4年前9月2日他以無黨籍身分登記參選議員，9月8日遭撤銷黨籍，議長選舉是在同年12月25日，當時他已是無黨籍身分，縣黨部將後來的議長選舉與先前的黨籍處分混為一談，將造成社會對時間序與事實脈絡的誤解；魏嘉彥說，現在全心投入市政，把市政工作做好。

下屆花蓮縣長選舉，國民黨徵召吉安鄉長游淑貞，另有無黨籍議長張峻及縣議員魏嘉賢參選，兩人都曾是國民黨員，形成泛藍三角督局面。

國民黨縣黨部發言人、縣議員吳建志（中）今天與黨部人員解釋魏嘉彥報准參選市長原因。記者王燕華／攝影