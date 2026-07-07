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被抓包新竹輔選違停 鄭英耀還原當下：朋友叫我趕快下車
經濟部長龔明鑫與教育部長鄭英耀日前赴新竹，出席民進黨新竹市長參選人莊競程舉辦的講座活動，事後有網友公布影片，質疑兩人搭乘的公務車或私人租賃車輛臨停於紅線及行人穿越道。鄭英耀今天出席115年度全國教育局（處）長會議，會前受訪時表示，當天是應台灣智庫執行長邀請參加活動，由朋友開車接送。
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鄭英耀與龔明鑫日前赴新竹出席民進黨舉辦的「台灣好生活」政策說明會，事後有網友在Threads貼出影片，指兩人搭乘的R牌車輛臨停紅線及行人穿越道。
對此，鄭英耀表示，上周六到新竹參加活動，是應台灣智庫執行長邀請前往，當時由朋友開車接送，只是在現場附近下車，因為當地停車不便、車流很多，「他叫我趕快下車，我就下車了」。
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