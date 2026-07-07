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提4大承諾強化兒少保護 童子瑋：基隆孩子需要的不是市長的眼淚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市名人幼兒園虐童案延燒，參選基隆市長的議長童子瑋今天提出未來當市長的四大承諾，強化基隆兒少保護制度。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市名人幼兒園虐童案延燒，參選基隆市長的議長童子瑋今天提出未來當市長的四大承諾，強化基隆兒少保護制度。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今天表示，在家長怒火與外界壓力下，市長謝國樑終於正式向家長道歉，這是案件逐步走向正軌的開始。他提出未來當市長的四大承諾，透過成立跨機關專責平台、建立匿名吹哨者平台、推動安全幼兒園認證及提供教保人員更全面正向支持，強化基隆兒少保護制度。

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童子瑋表示，昨天晚上因為家長的怒火、媒體的報導以及社會各界的關注，謝國樑終於正式向家長道歉。作為議長及負責任的市長參選人，他更必須思考制度面的設計與規畫，確保未來不再有類似情況發生。

童強調，他提出的四大承諾，也是給現任市府的建議，如果市府願意啟動，不需要等到明年，現在就可以做。

童子瑋指出，未來市府必須成立跨機關單一專責平台，並由市長親自主持，整合兒少、教育、社政、衛政、法制、警政等單位，統一處理調閱影像、轉園安置、心理諮商、創傷輔導、法律扶助、報案提告、行政申訴與司法移送等事項。

市府也應建立匿名吹哨者平台，並讓通報直達市長室，讓教職員、家長、臨時人員、清潔人員、廚工與鄰近居民，都能安全通報疑似不當對待，並透過保密機制、反報復規範、追蹤編號與回覆期限，讓風險及早進入專業評估。

童子瑋表示，基隆有許多認真、辛苦、專業的教保人員，也有許多用心經營的園所，不能因為少數惡劣事件，就汙名化所有幼教工作者。市府更應建立一套讓家長安心、讓好老師被看見、讓好園所被肯定的制度。安全幼兒園認證應納入多元的軟硬體指標，重建家長與優良園所、優良教師之間的信任。

童子瑋指出，市府也應提供教師與教保員更多、更全面的正向支持。絕大多數教育工作者都秉持專業與愛心，陪伴孩子成長，不應因為少數違法失職的害群之馬，就讓整個幼教體系背負汙名，更不能打擊第一線教育人員的士氣。

童子瑋表示，未來市府將建立更完善的教師與教保員支持機制，提供心理諮商、情緒支持、壓力調適及專業諮詢等資源，也鼓勵教育人員在工作壓力過大或情緒接近負荷臨界點時，能主動尋求協助，由園所適時安排輪班、工作調整或喘息支持，避免等到問題發生後才承受外界責難。

童子瑋說，基隆孩子需要的不是市長的眼淚，不是事後的切割，也不是一場又一場記者會。基隆孩子需要的，是一個真正有能力預防兒虐、處理兒虐、支持受害家庭的市政府。唯有建立尊重專業、支持教師、信任園所、保護孩子的制度，才能讓更多優秀人才願意投入幼教，也讓每一位孩子都能在安全、溫暖且充滿關懷的環境中健康成長。

謝國樑 童子瑋 基隆 2026九合一選舉 基隆市選舉

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