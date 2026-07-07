蔣萬安好評影響力創新高 6月十大縣市首長表現榜

極端氣候政治學！地方首長棘手考題

6月下旬的颱風與西南氣流，全台短短幾天內累積「史詩級雨量」，幾十台抽水設備就算沒日沒夜工作，已經不足於應付短時間所帶來的強降雨，這樣的極端氣候發生頻率越來越高，考驗地方首長應變能力。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析6月份（2026/6/1～6/30）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，內湖區淹水讓台北市長蔣萬安話題熱度持續蟬聯寶座，而台東縣長饒慶鈴在海峽論壇替農民賣鳳梨釋迦，引發後續的話題效應，超越台中市長盧秀燕爬升至第二名。

被藍營視為下一屆總統熱門人選的台中市長盧秀燕，先是出訪歐洲、又登高一呼對無人機產業表態。資深媒體人陳敏鳳指出，盧沒參選黨主席被説失去2028主導權，近來動作頻頻，勢必得當造局者。至於陳其邁與侯友宜的市政亮眼成績單，能不能成功轉移給下一棒？民調顯示對手乘勝追擊，一南一北、選情膠著；年底縣市長選戰逐漸升溫，也牽動著兩年後的總統大選。

NO.10 周春米｜好評影響力2.54

屏東縣長周春米6月主要聲量集中於豪雨停班停課決策爭議，網路聲量5,549筆（占比44.8%），受到颱風外圍環流與西南氣流影響，屏東降下致災性豪雨，三天降雨量居全台之冠，是近年來僅次於莫拉克颱風的極端強降雨事件。多處積淹水嚴重，縣府宣布全縣停班停課時間點，引發民眾強烈不滿，質疑決策過慢，導致通勤風險增加 。網友在周春米臉書粉專留言，「下次該放假就放假，不要再拖到下午2點了」，「冒生命危險去上班，甚至要繞路！屏東縣府團隊整個早上都噤聲，這點讓大家很不滿意！」周春米透過臉書表示「深感抱歉」，此事件單日聲量衝至4,261筆。

另一個話題焦點是全國首個由台積電設計規劃、屏科半導體供應鏈專區，6月12日舉行聯合動土典禮，象徵屏東正式進入半導體產業廊帶 ，帶動屏東產業轉型討論，相關聲量集中於6月12日至14日，區間總聲量達1,042筆。此事件為當月正向聲量主要來源，被視為屏東產業轉型的重要里程碑。支持者認為周春米成功爭取「護國神山」進駐，有助於帶動地方發展與青年回流。

NO.9 張麗善｜好評影響力2.54

台東縣長饒慶鈴預錄參加中國「海峽論壇」推銷鳳梨釋迦，引發陸委會副主委梁文傑失言風波，雲林縣長張麗善也參戰，呼籲別在辦公室吹冷氣，盧秀燕也力挺饒慶鈴，更稱賴總統應「心存感激」。此舉引發綠營強烈抨擊，批評海峽論壇為統戰平台，呼籲藍營首長不應隨之起舞傷害台灣農業，相關的爭議，聲量累積4,013筆（占比28.4%）。

另一個考驗是連日豪雨與高溫，雲林農損慘重，包括沿海地區（台西、麥寮、口湖）文蛤出現大規模死亡，最高損失逾7成，高粱則出現「穗上發芽」；西螺、二崙葉菜泡水，輿論焦點集中在「營養午餐供應」與「菜價波動」。在808筆討論聲量當中，超過三成（33.25%）多為支持縣府快速勘災、爭取到現金救助的肯定，以及對義消人員的感謝。不過也有超過四成（42.88%）負面情緒，來自於農民心血付諸流水，反映救助申請流程繁瑣、治水成效不彰、以及中央與地方到底誰該負責，雙方支持者展開激烈辯論。

NO.8 侯友宜｜好評影響力2.70

新北市政府提供

新北市政府提供

市政建設推進，新北市長侯友宜的好評影響力本次獲得2.7高分，相關網路聲量3,794筆。像是淡江大橋通車後的公共運輸路網正式啟航、多條快線與觀光公車上路，以及月底新北捷運三鶯線營運。不過民進黨議員卓冠廷在社群上説，直到捷運通車典禮前一天，行政院長卓榮泰才收到邀請函，排開所有行程出席，引發新北市府與中央之間的「白目」與「搶功」口水戰，成為社群討論焦點，累積3,129筆的聲量。

然而陳敏鳳點出，侯友宜不缺市政成績單，但能不能轉移給國民黨新北市長參選人李四川？目前侯友宜的支持度似乎沒有交給李四川，看不出有為國民黨加分，選情仍處於膠著狀態。民進黨參選人蘇巧慧近期採取「尊侯路線」，在民調策略上奏效。相較於1月份中間選民支持度，還落後李四川17%，到了本月雙方已經打成平手，都是25%左右。選戰相關話題本月網路聲量有7,515筆，隨著選戰越來越近，也為話題熱度持續加溫。

NO.7 黃偉哲｜好評影響力2.80

台南市長黃偉哲6月的好評影響力僅次於蔣萬安，拿下2.8的高分。聲量最高集中在6月26日凌晨暴雨，帶出南北防洪標準不一矛盾：目前台南三爺溪堤防的保護標準為「10年防洪頻率、25年不溢堤」；相較之下，北市防洪標準高達200年，市府也公開呼籲立法院能幫忙盡速通過治水相關預算，期望中央與地方攜手升級防洪標準。暴雨與防洪標準爭議，一共累積了6,502筆討論聲量。網友針對「治水成效」展開激烈辯論，部分居民質疑滯洪池功能，而當日凌晨才宣布停班停課也引發部分家長與學生不滿。

黃偉哲6月中旬率團前往韓國首爾地鐵站，舉辦台南農產品快閃試吃活動，創造了5,336筆聲量，網友討論黃偉哲長期協助推廣台南農產品、處理南科與台積電相關土地議題，以及推動多項城市建設，該則貼文意外讓黃偉哲胞妹、媒體人黃智賢親自留言回應，創造了6,144筆聲量，他說黃偉哲確實不是完美的政治人物，也有做得不夠好的地方，包含用人與部分施政都應接受檢驗，哥哥最大的問題不是不做事，而是自我宣傳「做得太糟」。網友表示「人民有感，有沒有宣傳政績，根本不重要」、「實在做事，路遙知馬力」。

NO.6 陳其邁｜好評影響力2.67

高雄市長陳其邁的高施政滿意度，是否能順利轉化為接班人、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的選票？高雄市長選舉民調的發佈，是這個月聲量的高點，累積20,634筆。BBC中文網報導高雄3年舉辦400場演唱會的策略，分析陳其邁團隊如何透過場地優惠與城市應援吸引國際藝人；《遠見雜誌》最新出爐的調查，陳其邁是六都唯一的五星市長，而且是連續三年霸榜。《TVBS》民調顯示，賴瑞隆支持度40.3%、柯志恩39.7%，雙方僅差0.6個百分點，在誤差範圍內，幾近打平；《ETtoday》調查則指出，柯志恩以46.8%領先賴瑞隆42.0%超過6個百分點，形成「翻盤」態勢，這也讓外界對高雄選情的討論持續升溫，甚至傳出綠營南部基層已浮現「換賴」焦慮，都為網路討論度持續保持熱度。

6月下旬颱風外圍環流帶來的大雨，也考驗陳其邁團隊應變能力，高雄旗山、美濃與內門地區，一小時狂灌111.5毫米的雨量，網友稱之為「史詩級」降雨。陳其邁從旗山溪洲、鯤洲抽水站，一路巡視到美濃中壇國小跟周邊的積水熱區。環保局的清潔隊動員了將近500人次，清了28公里的道路側溝、通了快七千個洩水孔跟水溝蓋，挖出「66公噸」的廢棄物。網友對此評價兩極，有人拿韓國瑜的市政體檢做比較，也有說「腳痛才醫，平時算了吧，辦好演唱會才重要」；亦有網友感受到滯洪池發揮作用，稱陳其邁是「最暖、最瀟灑的男人」。

NO.5 張善政｜好評影響力2.63

桃園市的選情佈局持續在6月上旬貢獻穩定聲量，桃園市長張善政代表國民黨爭取連任，民進黨則徵召前法務部政務次長黃世杰參選，月初網路民調顯示，超過七成網友看好張善政當選，僅8.7%的網友看好黃世杰。2026年選情與網路投票，網路聲量7,073筆。

但，本次榜單最高討論度是張善政出席武陵高中畢業典禮時，有學生以「新店市長」呼喊歡迎，桃園市議員詹江村透過社群對此批評「這個學校教育很失敗」等言論，高中生們慘遭肉搜，嚇得急忙私訊道歉，學生校方也跳出來反擊，網友表示「張善政就真的被拍到過很多次在新店啊！」「被講新店市長是什麼沒家教、沒教養的事情嗎？」相關累積網路聲量45,447筆。

NO.4 高虹安｜好評影響力2.55

翻攝台灣民眾黨臉書、新竹市政府提供

翻攝台灣民眾黨臉書、新竹市政府提供

立法院6月12日三讀通過《公職人員選罷法》第26條修正案，放寬受宣告緩刑或得易服社會勞動者的參選限制，遭到外界質疑是「高虹安條款」，亦是新竹市長高虹安本月最大話題，網路聲量24,172筆。網友表示「藍白真的太誇張了！」「支持行政院不附屬」，資深媒體人陳東豪認為，此修正案會不會影響中間選民觀感，還要進一步看有沒有想到影響投票意願，不過目前對手能見度偏低，還看不出來對年底選舉產生多少實質影響。

公共建設品質討論持續提高了高虹安的聲量，總計12,259筆。例如花1.8億整修自由車場後，卻出現跑道裂痕、積水等問題，還沒辦法舉辦正式比賽，被網友諷為「廢墟」。挖出大量廢棄物的新竹棒球場，遭到外界稱為大秘寶，工程持續停擺，則是被形容為「亂葬崗」或「鬼城」，網友質疑高虹安上任三年半仍未解決問題，僅在進行政治操作。還有啟用不到一週就傳出屋頂漏水的香山風雨球場，網友戲稱是「廢墟安」的新政績；但也有網友或自稱新竹市民認為，責任在前任市長林智堅。

民眾黨「雙太陽」柯文哲與黃國昌，6月13日在竹北成立「民眾新竹隊」，高虹安有行程請假並錄製影片；從新竹市議員、新竹縣議員，到鄉鎮代表授予參選人背帶，象徵民眾黨以新竹為起點正式迎戰 2026 地方大選，網路上也有5,906筆的相關討論。有在地網友表示支持，喊話「新竹隊真棒」，不認同的網友表示民眾黨辜負了他們的期待。

NO.3 盧秀燕｜好評影響力2.59

台中市政府提供

台中市政府提供

即將卸任的台中市長盧秀燕，被視為2028年總統大選藍營熱門人選之一，6月雖然掉了一個名次，但依舊維持在前段班。6月中旬出訪德國、捷克、奧地利十天，在6月17日聲量達到全月最高峰9,928筆，主因是德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）親自接待，傳出接待規格比照前總統蔡英文。訪問行程尾聲，6月30日再攀高至8,706筆，主要來自綠營批評盧秀燕在梅雨季節拋下市政「出訪畢旅」，並點名出訪期間台中發生停電、淹水及命案等事件，質疑其「治理出問題」，有網友質疑「好意思丟下市政，跑去畢業旅行？」、「要卸任前拜託不要擺爛！一到下雨天，整個交通跟淹水跟颱風天一樣」，不過也有人力挺是「成功的城市外交，台中之光」。

本月另一個聲量熱區在立法院無人機條例大戰，聲量達9,550筆。行政院提出2100億預算的《國防自主無人載具採購特別條例》草案遭到藍白封殺，質疑違憲。國民黨版草案明訂以年度預算方式，6年合計2400億，盧秀燕公開力挺黨團版本，強調無人機是台中第十個產業鏈，並呼籲行政院跟進藍營版本，打造下一個護國神山，甚至北上夜會藍委商討草案。資深媒體人陳東豪認為，上一局無人機1.25兆特別條例，得分的是韓國瑜，盧秀燕這次跳出來主導是補考，此議題後續外界看得是，她能不能扮演領導國民黨的角色。資深媒體人陳敏鳳説，盧秀燕沒選黨主席都被説失去2028年的主導權，如果這次再不幫無人機產業發聲，「我看她2028年也不用選了」，無人機議題，盧秀燕勢必要當造局者。

NO.2 饒慶鈴｜好評影響力2.51

台東縣長饒慶鈴2026年首次進榜，但她的好評影響力僅2.51，本次榜單饒慶鈴這次竄起主要歸因於，台東縣政府被駁回參與中國海峽論壇，饒慶鈴轉而以預錄影片的方式推銷鳳梨釋迦，產生的爭議也拉低了好評影響力。網友表示「台灣還有什麼地方可以銷大量的」、「建立一個中國買很好、中國不買也照樣能活的產業結構。這樣台東人的生計才掌握在自己手上，而不是掌握在任何外部勢力手上」、「過去20年的經驗證明，過度集中同一市場會有很大風險」。

6月18至20日間聲量皆持續維持在2萬筆以上的高位，熱門關鍵字包含「綁架農民」、「意識形態」等。網友表示「我愛吃呢，甜又沒什麼籽」、「台灣人哪個沒吃過鳳梨跟釋迦的，再窮也都曾吃過」、「難道就只能賣對岸嗎？別國家更有錢吧」。

NO.1 蔣萬安｜好評影響力3

台北市政府提供

台北市政府提供

台北市長蔣萬安6月衛冕榜單寶座，好評影響力3創新高。年底選戰仍然是最火熱話題，相關討論逾30.3萬筆（占比26.9%），蔣萬安也是藍營未來總統的熱門人選，他針對監委提名表態，主張應廢除監察院並凍結人事案，帶動另一波聲量高峰，6月12日單日聲量50,286筆。國民黨台北市議員鍾小平分析，當前局勢討論藍綠在北市的輸贏已失去意義，蔣萬安贏了多少才是關注重點，他認為如果能夠一舉拿到60%以上的選票，「那就是由他來選總統了」。

極端氣候對地方執政亦是嚴峻考驗，信義區、內湖區25、26兩日造成多處淹水災情，民眾痛批市府反應速度太慢，抱怨聲四起，引發本月最高聲量峰值，26日單日聲量106,557筆。蔣萬安未穿雨衣視察災情、發放慰問金，但也有受災戶從二樓往下飆罵「昨天人在哪？從沒看過內湖淹水如此嚴重」，，也有網友力挺蔣市府，「有錯當改」、「比南部那幾個都沒看到人的太好惹」、「做人難做官更難，太認真也被批，不巡視又要批，總比一些官沒出來好」，累積聲量逾17.9萬筆。

資深媒體人陳東豪分析，台北市作為首善之都，預算各方面相對充足，十多年都沒淹水的內湖區，發生如此嚴重水患是很大的反差，容易引發共鳴，短短一兩天內創造極高聲量。但他認為，這次的淹水事件對蔣萬安年底連任，甚至總統之路只有「皮肉傷」，除非第二次、第三次又淹水，蔣市府若沒有處理好，陳東豪直言「那意思就不一樣了」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年6月1日至2026年6月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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