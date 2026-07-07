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佀廣洋陷霸凌風波 Cheap批政治世襲應淘汰、獻3策給萬美玲

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨桃園市議員參選人佀廣洋近日遭昔日同學爆料，指控其學生時期曾涉霸凌。圖／佀廣洋提供
國民黨桃園市議員參選人佀廣洋近日遭昔日同學爆料，指控其學生時期曾涉霸凌。圖／佀廣洋提供

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入年底桃園市議員選舉，近日因過往校園霸凌爭議再度引發關注，還被爆曾在社群留言辱罵民進黨台北市議員參選人高嘉瑜。佀廣洋6日在臉書發表千字道歉聲明，坦言部分過往行為不當並致歉，但也否認部分指控。對此，百萬網紅Cheap在臉書發文評論，直言「世襲制度應該被淘汰」，並提出3招建議萬美玲因應風波。

2026九合一選舉

Cheap表示，萬美玲過去無論擔任桃園市議員或立委，都以「教育」、「保護孩子」作為重要政治形象，如今兒子卻被翻出過去在學校涉及霸凌、推倒同學等爭議，難免讓外界質疑。他指出，萬美玲長年深耕桃園政壇，卻連同在一座城市的兒子都未能掌握相關狀況，「說不過去吧」。

Cheap也將矛頭指向政治世襲文化，認為佀廣洋成年後接棒參選，外界自然會檢視其是否適合從政。他質疑，萬美玲在桃園經營20年，身邊難道沒有優秀、清白、有能力的年輕幕僚或助理可培養，直言「繼承政治香火不一定要小孩」，應趁這次事件將政治世襲制度淘汰。

針對這場風波，Cheap也祭出3招，向萬美玲提出建議。第一招「上策」是斷尾求生，由萬美玲與佀廣洋共同召開記者會，公開表示佀廣洋雖已為過去錯誤付出法律代價並道歉，但民意代表應接受更高標準檢驗，親自勸兒子退出此次選舉，回歸社會反省、沉澱。

第二招「中策」則是切割政治資源。Cheap建議，萬美玲可強調佀廣洋已是成年人，所有行為應自行負責，是否適任交由選民用選票判斷；同時不替兒子站台，也不提供政治資源。

至於第三招「下策」，Cheap則以反諷語氣表示，就是一路否認到底，將整起事件定調為政治抹黑。

對於各項指控，佀廣洋6日首度回應，對童年不成熟行為逐一致歉，但否認有販售大麻、開分身帳號謾罵前立委高嘉瑜等行為，強調沒做過的事將交由司法還原真相。

佀廣洋爭議事件，國民黨桃園市黨部指出，會評估是否仍適合參選。

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