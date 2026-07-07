給偏鄉最勇路 李四川：提高公所預算

國民黨新北市長參選人李四川昨到石門、三芝出席「川友會」成立大會，允諾當選市長，將提高偏鄉區公所預算，落實地方自主精神，他說「這項我專門，一定給大家最勇的路。」

李直言，各地要修補道路，向市府工務局提申請時，工務局考量預算的效益，在板橋可能三萬人在走，在石門可能只有三百人，通常選擇板橋先做。日前有石門區里長向他反映，偏遠地區的路較崎嶇不平，地方的心聲他聽到了，對策是提高各區公所預算，讓公所有專門的預算，解決一堆路必須開闢，或補路需求。

對於石門願景，李四川說，淡江大橋五月通車，淡海輕軌綠線也已經通了，藍線還未核准。綠線是要延伸到三芝、石門，推動綠線重點是發展觀光，許多背包客專程到國外健行，輕軌綠線沿路可規畫健行步道或自行車道。三芝、石門有漂亮海岸線，若好好發展觀光，年輕人會願意回鄉。

蘇巧慧競辦發言人吳思萱表示，石門區轄內山坡地多，居民憂大雨或颱風後，發生落石坍方災情，阻斷居民出入交通，蘇巧慧當市長將對症下藥，檢討預算與人力資源分配，對災害潛勢地區增加巡查頻率，結合專業技師與技術團體，導入智慧監測技術，提升防災強度，保護北海岸居民生命財產安全。

蘇辦表示，北海岸近年人口不斷移入，蘇巧慧持續爭取多項重大建設，包括協調中的淡水新市鎮增設醫院、淡海科學園區等建設，蘇當市長將提升偏鄉醫療交通接送能量，完善淡水、三芝、石門生活與產業機能。