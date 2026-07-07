人物側寫／靈活胖子 接地氣爭取縣民認同

「我是靈活的胖子」，民進黨嘉義長參選人、立委蔡易餘屢屢談及自己總是先拿身材開玩笑，前總統蔡英文也曾耳提面命要求減肥，他順勢作為個人招牌，加上接地氣性格容易化解距離感，成為他要爭取縣民認同、接棒開創嘉縣黃金十年新局的重要起點。

蔡易餘出身政治世家，家族五代從政，政治對他而言既熟悉又自然。蔡易餘從台大法律系畢業後，在萬國法律事務所執業兩年多，原本規畫朝律師發展，在父親蔡啟芳立委選舉失利後返鄉，當時雖是律師身分，大部分都在為鄉親提供法律諮詢或處理問題，他笑稱自己「律師不像律師，比較像在做選民服務」。

二○一○年間，蔡易餘受黨內鼓勵北上參選台北市議員選舉，然而黨內初選階段輸給梁文傑，二○一二年間家鄉嘉縣立委選舉，當時前立委陳明文勸退蔡父蔡啟芳，鼓勵兒子代父出征，面對拚連任的國民黨立委翁重鈞再次敗北，不過他沒有離開家鄉，持續深耕海區，下一屆順利當選且得票率逼近六成。

蔡易餘認為，立委工作最大收穫，就是在法令制度與地方需求間找到平衡，公務員依法行政，民眾希望問題盡快解決，許多選民服務都必須協調中央部會、檢視法規甚至推動修法，才能真正回應地方需求，這些經驗讓他更了解行政體系運作，累積向中央爭取建設經費能力。

縣長翁章梁將兩屆任滿，進入第三屆立委任期的蔡易餘建立起自己政治品牌，也深知地方困境和契機，不過他心中施政藍圖，明顯不只是想複製前人的路，展現兼具接地氣性格、開創性野心，帶領嘉縣迎向全新階段。