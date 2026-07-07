百里侯爭霸／問鼎嘉縣 蔡易餘：我已做好接棒準備

南科嘉義園區帶動嘉義縣大發展契機，民進黨縣長參選人蔡易餘接受聯合報專訪表示，以「黃金十年，再創新局」參選主軸，完善科學園區所需水、電、交通、人才，打造嘉縣成為台積電先進封裝全球基地，並藉半導體產業推動嘉義航空站開拓國際航運。

對於前立委陳明文領軍綠營英系執政逾廿年，蔡易餘認為，陳明文在嘉縣打下深厚基礎，且每次都站在衝突第一線，替大家扛砲火，展現做老大要「損角（承擔損失代價）」氣度，卻被放大攻擊，「我相當珍惜陳明文願意與大家站在一起」。

蔡易餘也說，人與人之間有比較「合」的一群，過去歷史稱為「朋黨」，現在稱「派系」，陳明文加入民進黨後林派色彩淡化，現任縣長翁章梁是野百合世代民進黨員，嘉縣已由派系政治轉型政黨政治，黨內鄉鎮市長、議員都按民主提名機制產生人選，今年竹崎鄉長人選產生就是例證。

「我已做好接棒準備」，蔡易餘說，立委任內接獲許多陳情，邀集中央部會協助，深深體會要推動地方建設，不能只有建議權，更需要行政決策權，因此決定參選。

蔡易餘指出，配合嘉科園區，他規畫馬稠後產業園區的園中園，提供衛星廠商進駐，以奠定未來十年發展方向；針對水、電、人才需求，他說，目前正籌建海水淡化廠，也與台電協調供電，並協助中正大學在縣治覓地設矽光子半導體學院，培育在地產業人才。

蔡易餘認為，高雄、台南生產晶片運出國前，都要到嘉科園區台積電先進封裝，關鍵節點就在太保的縣治特區，未來會推動延伸台三七線高鐵橋下道路至南科，同時，要推動晶片空運物流，擬於嘉義機場西側台糖土地爭取增設民航站，也將有助催生國際航班。

亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心落腳嘉縣，蔡易餘說，他主張無人機要有專責管理單位，並整合亞創中心、舊大同技術學院校區，透過國家產業布局，加速無人機產業聚落成形。

高鐵嘉義站聯外輕軌案遲未定案，蔡易餘認為，輕軌路線三分之二在嘉縣，不能單由嘉市府決定，若他與立委王美惠同時當選縣、市長，以兩人關係互動良好如同姐弟，有望加強縣市周邊治理，突破輕軌案困境。