快訊

長榮海運爆內線交易 張國政6保鑣護送進北檢爆推擠、張國華大方現身喊「哪有」

金控員工高薪榜出爐！第一金147萬元首稱霸 五家基層年薪全站上140萬

獨／好心被雷親！淹水漂來8千元「送警局卻被鄰居控少了」 他慘挨告

聽新聞
0:00 / 0:00

誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長後，鄭朝方日前在臉書指出，竹北東區市場、里集會所等建設配合縣府行政流程，審查動輒耗時數月甚至一年半。聯合報系資料照
民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長後，鄭朝方日前在臉書指出，竹北東區市場、里集會所等建設配合縣府行政流程，審查動輒耗時數月甚至一年半。聯合報系資料照

新竹縣政府今發聲明反駁竹北市長鄭朝方指建設被行政程序卡關，並直指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫、內容出錯所致。竹北市公所晚間回應表示，「事實擺在眼前」，依法行政不代表行政效率沒有檢討與精進的空間。

2026九合一選舉

民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長後，鄭朝方日前在臉書指出，竹北東區市場、里集會所等建設配合縣府行政流程，審查動輒耗時數月甚至一年半，引發縣府、市公所隔空交火。新竹縣政府今天發布新聞稿反擊，強調依法行政、絕無刻意延宕，並指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫所致。

竹北市公所回應，事實擺在眼前，感謝縣府在歷經1年半的時間，終於完成兩案審查，讓東區市場與泰和集會所得以繼續，還有西區尚義里星空籃球場送電問題、東海集會所、北興集會所等，還在等待上級單位核發許可，不然建設也毫無進展。

竹北市公所表示，關於縣府列出的辦理歷程，本身就是最好的說明。一個關乎民眾重大福祉的建設案，從送件到取得建照動輒歷時一年半以上，這正是基層公所面對的行政現況。

竹北市公所強調，因科學園區外溢效應，使得新竹縣發展快速，但若地方政府的行政效率未能跟上，必定影響新竹縣進步的腳程。

竹北市公所表示，從未否定依法行政，也尊重並感謝第一線同仁依法把關的辛勞；但「依法行政」不代表行政效率沒有檢討與精進的空間。當重大公共建設長時間卡在程序中，受影響最深的是天天在期待東區市場建設完工的市民。

竹北市公所由衷感謝上級機關，因此提出呼籲的初衷，是期盼體制能與時俱進、提升效能，讓焦點回歸市民福祉。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方

延伸閱讀

選戰交火！鄭朝方批建設被卡關 新竹縣府不忍了：公所撤案重來、內容出錯

竹北中午起停班停課但各校不同步 家長抱怨「資訊超混亂」

星期評論／竹縣豪雨釀災 決策反應須優化

因應颱風巴威 竹縣加強排水巡查

相關新聞

誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

新竹縣政府今發聲明反駁竹北市長鄭朝方指建設被行政程序卡關，並直指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫、內容出錯所致。竹北市公所晚間回應表示，「事實擺在眼前」，依法行政不代表行政效率沒有檢討與精進的空間。

吳宗憲蘇澳懇託細數立委3年多積極做了哪些事 鄉親對認真表現比讚

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，他今在臉書貼文說，昨天到蘇澳永光社區，首先向大家報告去年鳳凰颱風造成嚴重淹水，他爭取災害補助金儘速發放給受災民眾，同時也細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，繳出亮眼成績單，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。

江怡臻批中央食安處置反覆 點名蘇巧慧、沈伯洋應監督中央

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出致癌物苯駢芘超標，引發食安爭議。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室主任江怡臻今表示，中央面對重大食安事件處置反覆、標準前後不一，讓民眾對食安失去信心，並點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋，質疑兩人未要求中央徹查源頭、檢討失職，反而替中央開脫。

致癌油風波延燒…黃世杰質疑桃市府查核不夠嚴 市府反批「幫中央洗地」

致癌油風波延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰今質疑桃園市政府對校園午餐油品的清查僅止於「查詢平台」，未逐校核對批號，難以取信家長，要求教育局公開回溯報告；市府隨即反擊，指黃沉默5天才開口，卻把砲口對準地方，是「幫中央洗地」。

楊智伃：蔣萬安追毒油護食安 沈伯洋只會護中央罵地方「揪打籃球？」

毒油食安風暴，國民黨前發言人楊智伃今質疑，最怕的不只是問題油流入市面，而是政府慢半拍，還有人忙著幫中央卸責；民進黨台北市長參選人沈伯洋只會護中央罵地方，台北市長蔣萬安在第一時間全面追毒油護食安，沈伯洋在揪打籃球？

選戰交火!鄭朝方批建設被卡關 縣府不忍了:公所撤案重來、內容出錯

民進黨徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長後，近日指竹北多項建設受縣府冗長行政流程影響，以東區市場、里集會所為例，審查動輒耗時數月甚至一年半。對此，新竹縣政府今反駁，強調依法行政、絕無刻意延宕，並指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。