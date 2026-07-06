誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

新竹縣政府今發聲明反駁竹北市長鄭朝方指建設被行政程序卡關，並直指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫、內容出錯所致。竹北市公所晚間回應表示，「事實擺在眼前」，依法行政不代表行政效率沒有檢討與精進的空間。

民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長後，鄭朝方日前在臉書指出，竹北東區市場、里集會所等建設配合縣府行政流程，審查動輒耗時數月甚至一年半，引發縣府、市公所隔空交火。新竹縣政府今天發布新聞稿反擊，強調依法行政、絕無刻意延宕，並指案件延宕主因是竹北市公所多次變更規畫所致。

竹北市公所回應，事實擺在眼前，感謝縣府在歷經1年半的時間，終於完成兩案審查，讓東區市場與泰和集會所得以繼續，還有西區尚義里星空籃球場送電問題、東海集會所、北興集會所等，還在等待上級單位核發許可，不然建設也毫無進展。

竹北市公所表示，關於縣府列出的辦理歷程，本身就是最好的說明。一個關乎民眾重大福祉的建設案，從送件到取得建照動輒歷時一年半以上，這正是基層公所面對的行政現況。

竹北市公所強調，因科學園區外溢效應，使得新竹縣發展快速，但若地方政府的行政效率未能跟上，必定影響新竹縣進步的腳程。

竹北市公所表示，從未否定依法行政，也尊重並感謝第一線同仁依法把關的辛勞；但「依法行政」不代表行政效率沒有檢討與精進的空間。當重大公共建設長時間卡在程序中，受影響最深的是天天在期待東區市場建設完工的市民。

竹北市公所由衷感謝上級機關，因此提出呼籲的初衷，是期盼體制能與時俱進、提升效能，讓焦點回歸市民福祉。